وزير الصحة اللبنانى: 10 مستشفيات جاهزة للمشاركة فى خطة التعامل مع كورونا

أ ش أ

أعلن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، الجاهزية الفورية لـ 10 مستشفيات حكومية فى عموم لبنان لاستقبال أى حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا والتعامل معها طبيا.

وأشار وزير الصحة اللبنانى – خلال استقباله ظهر اليوم عددا من رؤساء ومديرى مستشفيات حكومية لبنانية – إلى أن خطة الوزارة لمكافحة الوباء، تقوم على توفير الاحتياجات اللازمة فى جميع المستشفيات الحكومية والتى ستكون "المدافع الأساسى عن مجتمعنا" .

وأكد أنه جرى تجهيز المستشفيات العشرة بالكادر البشري الإداري والطبي والتمريضي والمعدات والمستلزمات، مشيرا إلى وجود تفاوت في التجهيزات بين مستشفى وآخر، غير أنه سيتم العمل على توفير كافة المستلزمات وفي مقدمتها أجهزة التنفس الصناعي والأشعة والفحص المخبري (بي سي آر) والتي ستصل تبعا في فترات قريبة تتراوح بين أسبوع لبعض التجهيزات و 4 أسابيع بحد أقصى لغيرها.

وأشار إلى أن كافة المستشفيات الحكومية في لبنان، ستكون جاهزة بنهاية شهر أبريل المقبل، لتقديم الخدمات الطبية الاستشفائية من فيروس كورونا.

وكشف وزير الصحة اللبناني النقاب عن أن بعض المستشفيات، خاصة وحكومية، رفضت استقبال بعض الحالات المرضية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بإحالتها إلى التحقيق، ومشددا على أن التهرب من استقبال أي حالة هو أمر مرفوض وغير أخلاقي ويخالف القانون، ويرتب تداعيات قانونية ويستوجب المحاسبة.

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 446 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 11 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.