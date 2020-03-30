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وزير الخارجية البريطانى: 112 ألفا من الذين فحصناهم كانت نتيجتهم سلبية

الإثنين، 30 مارس 2020 06:47 م
وزير الخارجية البريطانى: 112 ألفا من الذين فحصناهم كانت نتيجتهم سلبية
ماجد تمراز

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أعلن وزير الخارجية البريطانى، أن هناك 112 ألفا من الذين تم فحصهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا كانت نتيجتهم سلبية، مطالبا المواطنين بالقاء فى المنازل حتى لا ينهار النظام الصحى فى البلاد.

 

وجه بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الشكر، لـ20 ألف عامل بالقطاع الصحى السابقين، والذين عادوا للعمل داخل المنظومة الطبية، للمساعدة فى كبح جماح جائحة كورونا المستجد القاتل.

 

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" شكرا 20 ألف موظف سابق والذين عادو للعمل فى المنظومة الطبية، وشكرا لـ 750 ألف متطوع والذين تطوعوا لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا والأكثر احتياجا للمساعدة فى هذه الأزمةن سوف نتغلب عليها معا".


كورونا

بريطانيا

فيروس كورونا

اعداد اصابات كورونا

كوفيد 19

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