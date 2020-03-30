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وزير الأوقاف ينهى خدمة إمام وخطيب بالمنوفية ويكافئ مفتش حرر مخالفة

الإثنين، 30 مارس 2020 02:43 م
وزير الأوقاف ينهى خدمة إمام وخطيب بالمنوفية ويكافئ مفتش حرر مخالفة تعقيم المساجد
كتب - إسماعيل رفعت

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أفادت مديرية أوقاف المنوفية بقيام عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية بفتح مسجد أولاد علام بقرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية وإمامة الناس فى صلاة العصر الخميس 26 / 3 / 2020م وشرع بإلقاء درس مخالفًا جميع التعليمات.

من جانبه أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خدمة المذكور ووجه مديرية أوقاف المنوفية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف المنوفية بعمل بلاغ لمعالى النائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحى للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة ووجه بصرف مكافأة عاجلة قدرها ألف جنيه للمفتش الذى حرر المخالفة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور: ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسانى وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً فى المدة التى حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وقررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون فى ذلك من خطر على المجتمع. وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة. 


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