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هيلارى كيلنتون: الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون من أصعب ما تواجهه بلادنا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:21 م
هيلارى كيلنتون: الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون من أصعب ما تواجهه بلادنا هيلارى كلينتون
ريهام عبد الله

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أكدت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الأسابيع القليلة المقبلة، ربما ستكون من أصعب الأسابيع التى ستواجهها البلاد.

وقالت هيلارى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون بعض من أصعب ما واجهته بلادنا، من كل هولاء الذين يتقدمون الصفوف الأمامية إلى الذين يمكثون فى منازلهم لحفظ الحيوات، دعونا نتذكر أن نكون لطفاء وصبورين، ونتذكر القوة فى إنسانيتنا مجتمعة، حتى لو كنا مفترقين".

هيلارى كلينتون
هيلارى كلينتون

 

ومع تحول ولاية  نيويورك إلى بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة يعمل الاخصائيين بالرعاية الصحية دون توقف مع العلم أن هؤلاء من الممكن عدم توافر الوقت ليتناولوا وجبة طعام، تدخل بيل وهيلاري كلينتون للمساعدة، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الامريكية.

وقال المتحدث باسم بيل كلينتون أرسل آل كلينتون أكثر من 400 بيتزا إلى جميع المستشفيات في مقاطعتهم ويستشستر كتعبير صغير لتقديرهم لما يقوم به المهنيون الطبيون لمجتمعاتهم"، مع رسالة  نصها "شكرا لك على حماية مجتمعاتنا. من بيل وهيلاري كلينتون.

وقالت أنجيلا سيريلي التي تعمل في الطوارئ في مستشفى سانت جون ريفرسايد: "شكرًا لك كلينتون على البيتزا اليوم! "

وقالت دينيس ماناناس ، مديرة الشؤون الخارجية بالمستشفى: "عندما يكون هناك شخص يدري بنجهوداتنا بما يكفي لإحضار الطعام ، فإن أطبائنا لا يتعين عليهم التفكير في الأمر ويسمح لهم بمواصلة عملهم".

كما تم إرسال 20 بيتزا إلى مستشفى Blythedale للأطفال، وقالت المتحدثة باسم  المستشفى كوني كورنيل "كانت حفلة البيتزا لمقدمي الرعاية في خط المواجهة الاول في محاربة الوباء مفاجأة هائلة وقدرت الجميع تقديرا كبيرا". "كان آل كلينتون دائمًا جيرانًا جيدين ، كما أن لطفهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية عززوا روح الجميع".

ووفقا للتقرير قال أبي كراسنيكي ، مدير مطعم Nick Brick Oven Pizza ، أن مطعمه سلم 20  فطيرة إلى مستشفى فيلبس التذكاري، وبينما كانت هذه الخطوة داعمة بشكل واضح للعاملين في مجال الرعاية الصحية ، قال كراسنيكي إنها ساعدت أعماله أيضًا.

 تبذل المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ما في وسعها لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة العصيبة.


هيلارى كلينتون

الولايات المتحدة الامريكية

كورونا نيوز

كورونا ميتر

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