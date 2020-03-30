هزة أرضية تضرب أفغانستان وباكستان

وكالات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الاثنين، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة، ومركزها منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومترا، قد ضربت أفغانستان وباكستان.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود قولهم، بأن الهزة أثرت في بعض المباني بأفغانستان وباكستان.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة.