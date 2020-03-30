اليوم السابع
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نقابة الزراعيين تطهر قريتين بالوادى الجديد للوقاية من كورونا.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 11:31 ص
نقابة الزراعيين تطهر قريتين بالوادى الجديد للوقاية من كورونا.. صور نقابة الزراعيين تطهر قريتين بالوادي الجديد للوقاية من كورونا
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الأجهزة الفنية بالنقابة بمحافظة الوادى الجديد، وفى إطار الدور المجتمعى لنقابة المهن الزراعية قامت بالتنسيق مع إدارة مركز مدينة الخارجة ومديرية الزراعة بالوادى الجديد، بتوفير جميع الأدوات المطهرات والاقنعة الواقية برش المطهرات فى قريتى "جناح" وبورسعيد، ضمن خطة النقابة للمساهمة فى تطهير القرى للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

 

وأضاف خليفة فى تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، أن دور النقابات المهنية هو دور أصيل للحفاظ على مكونات الدولة المصرية، والتى من أهم عناصرها العنصر البشرى وهو الإنسان الذى يشكل أساس التنمية، مشيدا بالدور الذى تقوم به الدول من إجراءات احترازية لحماية المواطن والصحة العامة للمصريين.

 

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أهمية التزام المواطنين بقرارات الحكومة بالحد من التحرك خارج نطاق الأسرة إلا فى أضيق الحدود مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية، موضحا أن هناك أبطال مصريون يمثلون أحد الدروع للوقاية من الأمراض الوبائية وهى الأجهزة الصحية والقوات المسلحة والشرطة والتى تعمل جنبا إلى جنب لحماية أركان هذه الدولة.

 

ولفت "خليقة"، إلى أن تحديث الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت فى تحسين كبير فى القطاع الصحى وهو ما انعكس على ترتيب مصر عالميا فى مجال تقديم الخدمات الصحية حيث تقدمت مصر على دول كانت تتشدق بأن لديها نظاما صحيا جيدا مثل تركيا، حيث يوضح مؤشر منظمة الصحة العالمية أن مصر تسبق تركيا ب 7 تصنيفات فى مجال الأنظمة الصحية الجيدة على المستوى الدولي.

 

كانت قد أعلنت النقابة العامة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين منح العاملين بالنقابة اجازة استثنائية اعتبار من 24 مارس 2020 على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت 4 إبريل المقبل .

 
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