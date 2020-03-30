اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:38 م
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موظفو مستشفى هولندية يغنون للأطباء والممرضين لدعمهم في مواجهة كورونا.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 02:05 م
موظفو مستشفى هولندية يغنون للأطباء والممرضين لدعمهم في مواجهة كورونا.. فيديو الموظفون يغنون للاطباء فى مستشفى هولندى
كتب محمد شعلان

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عبر مجموعة من الموظفين العاملين بإحدى مستشفيات العاصمة الهولندية امستردام، عن دعمهم لزملائهم العاملين في خدمات الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين، خلال مسيرة العمل الشاقة والخطورة التي يتعرضون لها بشكل يومي خلال مواجهة المصابين بفيروس كورونا الجديد، وعرضت صحيفة الاندبندنت فيديو يدعوا لرفع الروح المعنوية يقوم فيه الموظفين بالغناء للأطباء والممرضين ويفصل بينهما باب زجاجي لمنع تفشي العدوى بين العاملين.

وتفاعل الأطباء والممرضين مع دعم موظفي المستشفى لهم خلال ترديد كلمات أغنية شهيرة تدعى "لن تمشي وحدك"، وبدا الطرفين من الموظفين والاطباء يتفاعلان مع نغمات الأغنية برفع أيديهم في الهواء وكأنهم في حفل غنائي وليست مهمة تهدد أرواح الجميع.

الموظفون يغنون للاطباء فى مستشفى هولندى
الموظفون يغنون للاطباء فى مستشفى هولندى

وفي وقت سابق، قالت السلطات الصحية في هولندا أمس الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد تخطى العشرة آلاف ، وأضافت أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقريره اليومي إن عدد الإصابات المؤكدة زاد 1104 حالات أو 11 بالمئة ، ليصل إلى 10866 ، بينما توفي 132 شخصا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.

وأضاف المعهد الوطني للصحة في هولندا ، "كما في الأيام السابقة، يستمر تراجع عدد من دخلوا للمستشفيات وعدد الوفيات بوتيرة أسرع مما كان سيحدث دون الإجراءات المطبقة".

لكن المعهد أشار إلى أن السلطات الصحية لا تطبق الاختبارات إلا على من ظهرت عليهم أعراض شديدة أو العاملين في القطاع الصحي وبالتالي فإن العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح.

وأمرت الحكومة الهولندية بإجراءات لضمان التباعد الاجتماعي وأغلقت المدارس وأغلب الشركات وحظرت التجمعات العامة منذ منتصف مارس.


هولندا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

مستشفيات هولندا

رقص اطباء

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