موظفو مستشفى هولندية يغنون للأطباء والممرضين لدعمهم في مواجهة كورونا.. فيديو

عبر مجموعة من الموظفين العاملين بإحدى مستشفيات العاصمة الهولندية امستردام، عن دعمهم لزملائهم العاملين في خدمات الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين، خلال مسيرة العمل الشاقة والخطورة التي يتعرضون لها بشكل يومي خلال مواجهة المصابين بفيروس كورونا الجديد، وعرضت صحيفة الاندبندنت فيديو يدعوا لرفع الروح المعنوية يقوم فيه الموظفين بالغناء للأطباء والممرضين ويفصل بينهما باب زجاجي لمنع تفشي العدوى بين العاملين.

'You'll Never Walk Alone': Dutch hospital staff show support for coronavirus doctors pic.twitter.com/8JaP3de59I