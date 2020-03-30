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مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

الإثنين، 30 مارس 2020 02:00 ص
مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

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أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدور الذى قام به الإعلام المصرى فى أزمة فيروس كورونا جيد ومهم.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإعلام لعب دورا فى التوعية بخطورة الموقف وحث جهود المصريين فى إطار الالتزام بما تراه الدولة من حقائق ومواقف، وساهم فى أن يدرك المواطن عن عمق أن العلاقة  بينه وبين الدولة ، وأنها ليست علاقة تضاد وأن الدولة لها رؤيتها المفيدة التى ينبغى الاستماع اليها.

ولفت مكرم محمد أحمد إلى أن الالتزام بتعليمات الدولة يقلل من مخاطر هذا الهم الجديد الذى وقع وهو فيروس كورونا، مشيرا الى أن الإعلام قام بدور مهم وهو حث المواطنين على قبول الحل الوحيد وهو الجلوس فى البيت و تقليل الاختلاط بالأخرين.


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