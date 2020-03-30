اليوم السابع
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مكافأة خاصة لكل مفتش يثبت مخالفة واقعية فى تعليق الجمع والجماعات بالمساجد

الإثنين، 30 مارس 2020 03:08 م
مكافأة خاصة لكل مفتش يثبت مخالفة واقعية فى تعليق الجمع والجماعات بالمساجد المساجد
كتب - إسماعيل رفعت

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قررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة لكل مفتش عام أو محلي أو رئيس قسم أو مدير إدارة يثبت مخالفة واقعية فى مسألة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها.

 

وأكد بيان رسمى أن القرار جاء حرصًا من وزارة الأوقاف على تمام إحكام السيطرة في تنفيذ قرارات غلق المساجد غلقًا تامًا مؤقتًا في ظل الظرف الراهن وتشجيعًا للمفتشين على مواصلة الجهد فى ضبط شئون المساجد.

 

وأكد وزير الأوقاف أن كل أقنعة الجماعات المتطرفة وأصحاب العقول المتحجرة معًا قد سقطت، وأضحى العالم كله لا يمكن أن يتقبل مُعوِّقى الأمس فى عالم الغد، ولا مجال لغير الشعوب الواعية والعقول المستنيرة فى مستقبل الأمم.

 

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جميع العاملين، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

 

وشدد الوزير، أن إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وللإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.


وزاره الاوقاف

غلق المساجد

الجماعات

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