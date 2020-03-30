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مراكز التسوق في ووهان تستأنف عملها بعد توقف دام شهيرين بسبب كورونا.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 03:32 م
مراكز التسوق في ووهان تستأنف عملها بعد توقف دام شهيرين بسبب كورونا.. صور مراكز التسوق فى ووهان
كتب محمد شعلان

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استأنفت العديد من مراكز التسوق في مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا السابق في الصين عملها لخدمة المواطنين، اليوم الإثنين، بعد إغلاقها لمدة تخطت الشهرين، بسبب تفشي وباء كورونا في سكان المدينة وباقي مدن الصين، وأظهرت صورة عرضتها شبكة تليفزيون الصين الدولية سابقًا GGTN ، مواطنين يصطفون أمام أحد مراكز التسوق مع ترك مساقة آمنة بينهم لمنع العدوى، بالإضافة إلى الخضوع لفحص دراجات الحرارة قبل التسوق.

مراكز تسوق ووهان
مراكز تسوق ووهان

 

كما تم استئناف خدمات رحلات الركاب الجوية داخل الصين في مطارات بمقاطعة هوبي بوسط الصين باستثناء مطار تيانخه في حاضرة المقاطعة مدينة ووهان التي كانت المدينة الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد اعتبارا اليوم، بينما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية في جميع المطارات في المقاطعة، وفقا لأشعار صادر عن مصلحة الطيران المدني الصينية.

 

احد مراكز ووهان
احد مراكز ووهان

 

صفوف المواطنين فى ووهان
صفوف المواطنين فى ووهان

 

وكان قد عقد خبراء طبيون فى ووهان الصينية، اجتماعا عبر الفيديو مع نظرائهم الأمريكيين بكلية أبستيت للطب التابعة لجامعة ولاية نيويورك السبت، وشاركوهم خبراتهم بشأن الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعلاجه، بحسب وكالة " شينخوا" الصينية .

 

واستضاف لورانس تشين من الكلية هذا المؤتمر وانضم إليه أكثر من 90 طبيبا فى نيويورك، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن موضوعات، من بينها التعرف على الحالات وتشخيصها وفحصها فى وقت مبكر، واستخدام العقاقير وغيرها من الموضوعات الطبية.

 

وبما أنها من أهم الساحات الرئيسية للمعركة ضد كوفيد-19، تتمتع المستشفيات فى ووهان بخبرة تراكمية غنية بشأن العلاج السريرى ويرغب الخبراء الصينيون فى مناقشتها ومشاركتها مع نظرائهم الأمريكيين، حسبما ذكر هو يوي، مدير مستشفى الاتحاد التابع لكلية طب تونغجى بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا.

ويعد هذا هو المؤتمر الثامن من نوعه للمستشفى الذى شارك خبراته فى علاج المرض مع جامعات ومستشفيات فى دول مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا.


مراكز التسوق

ووهان

الصين

كورونا

فيروس كورونا

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