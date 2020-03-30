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محمد بن زايد: نعيش مع العالم مرحلة تحدٍ وأقول للفرق الوطنية عليكم مسئولية تاريخية

الإثنين، 30 مارس 2020 08:44 م
محمد بن زايد: نعيش مع العالم مرحلة تحدٍ وأقول للفرق الوطنية عليكم مسئولية تاريخية محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة

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قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أننا نعيش مع العالم كله، مرحلة تحد صعبة، وأن في هذه الأزمة نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين، ولنا الشرف بخدمتهم ونعتز بأخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا.

وأضاف محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر: "في هذا الأزمة.. نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين، ولنا الشرف بخدمتهم.. ونعتز بأخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا.. قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في هذا الوقت الصعب.. نحن محظوظون بالجميع في وطننا. وبمشيئة الله سنتجاوز معا هذه المرحلة".

محمد بن زايد عبر تويتر (1)
 
وأضاف  قائلاً: "نعيش مع العالم كله، مرحلة تحد صعبة.. وأقول للفرق الوطنية: عليكم مسؤولية وطنية تاريخية، والقيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان.. وكلنا ثقة أنها ستثمر بعون الله نصرا في هذه المعركة، ما تقومون به سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن".

محمد بن زايد عبر تويتر (1)

وأوضح قائلاً: "تابعت خلال لقاء مرئي مع المسؤولين مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة " فيروس كورونا".. الإمارات، بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف..خالص الشكر للجهات وكوادرها الذين يحافظون على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها".

محمد بن زايد عبر تويتر (2)

وأشار قائلاً: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء سريلانكا الصديقة ماهيندا راجابكسا، وبحثت معه العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في تعزيزها وتطويرها إضافة الى التحدي الذي يشهده العالم جراء انتشار فيروس " كورونا " وسبل مواجهته".

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، ثمن رسالة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للعالم، بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون، قائلا :"نثمن رسالة فضيلة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون.. وأكدت لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات".


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