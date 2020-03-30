مباحث التموين بالإسماعيلية تضبط بقرة نافقة مذبوحة قبل بيعها للمواطنين.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية، برئاسة العقيد ولاء رضوان، من ضبط بقرة أنثي نافقة مذبوحة بالطرق غير الشرعية قبل بيعها للمواطنين.

وقال مصدر بمديرية التموين بالإسماعيلية، إنه تم ذبح البقرة بالتدليس والغش التجارى، مشيرًا إلي أن الذبيحة المضبوطة لبقرة صفراء أنثي، نافقة ، وبعد موتها تم ذبحها بطرق غير شرعية وهى بشعرها.

وقرر الطبيب البيطري المختص أن الذبيحة لبقرة نافقة ميتة وتم طعنها بعد موتها جرح مستوى غير شرعى وهى فطيس والدم متجلط والبقرة هزيلة وإصابتها بالبطن استعداد لسلخها وتشفية الذبيحةوبيعها لجمهور المستهلكين.

وتم ضبط السيارة المكشوفة بكمين عز الدين ثانى وتحررمحضر برقم/٢٠٥٩ لسنة٢٠٢٠جنح ثان ضدكلا "و.ع.ا.ع و"ح.ح.ي.خ"، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخرى، قامت حملة تموينية، تحت قيادة إبراهيم الحارون رئيس الرقابة التموينية بالإسماعيلية، وبإشراف حامد إبراهيم حامد، مدير عام مديرية تموين الإسماعيلية، لتشديد الرقابة ومنع الغش والتدليس ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، وتمكنت الحملة من تحرير محضر انتهاء صلاحية لأحد محال الألبان بحى ثالث وقيد برقم جنح قسم ثالث للعرض على النيابة العامة، كما تم التحفظ على ربع طن أرز، بقرية أبوعطوة بالإسماعيلية وذلك لمحاربة جشع التجار ومجهولية مصدر السلع، وقيد برقم جنح مركز شرطة الإسماعيلية للعرض على النيابة العامة.

مسؤولى التموين بالإسماعيلية