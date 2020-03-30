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لبنانيون يصفقون للأطباء من منازلهم والشرطة تقدم التحية العسكرية..فيديو وصور

الإثنين، 30 مارس 2020 12:34 م
لبنانيون يصفقون للأطباء من منازلهم والشرطة تقدم التحية العسكرية..فيديو وصور التصفيق فى شرفات المنازل
كتب محمد تهامى زكى

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نظم الملايين من الشعب اللبنانى، وقفة شعبية فى شرفات منازلهم بجميع أنحاء لبنان، مساء أمس الأحد، للتصفيق وتحية الأطباء والممرضات وجميع العاملين فى المجال الطبى والصحى، لجهودهم القوية والجبارة فى إتقان عملهم خلال أزمة تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة، اللبنانيون وهم يصفقون لأفراد الجسم الطبى، فى الثامنة مساء أمس، ضمن مبادرة "زقفه للأبطال"، الذى دعا إليها عددٌ كبير من الفنانين والإعلاميين فى لبنان خلال اليومين الماضيين.

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ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فعند مدخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعى فى بئر حسن، قدمت مجموعة من الضباط والعناصر فى قوى الأمن الداخلى، التحية إلى الجهاز الطبى والتمريضى فى المستشفى، الذى احتشد أفراده مستمعين إلى كلمة شكر ألقاها أحد الضباط، أثنى خلالها على تفانى كل العاملين فى المستشفى فى سبيل خدمة وطنهم فى مواجهة الفيروس، ثم ما لبث ان بدأ عناصر قوى الأمن بالتصفيق كتحية للكادر الطبى والتمريضى.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى، شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالى:

"أدت مجموعة من قوى الأمن الداخلى، التحية العسكرية، تقديرا وإجلالا للجهاز الطبى اللبنانى، الطاقم التمريضى، المسعفين، الصليب الأحمر اللبنانى والمصابين بفيروس كورونا، من أمام مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريرى الحكومى، ضمن إطار المبادرة المعنوية التى أطلقها عدد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين والمجتمع المدنى، التى تمثلت بالتصفيق لمدة دقيقة واحدة من شرفات المنازل، لهذا الجهاز الطبى، الذى يعمل جاهدا لمكافحة وباء كورونا".

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وأوضح البيان: "التحية الأولى كانت تحية تقدير وإجلال لكل الأطباء الصامدين فى هذا الظرف الصعب، الذين يضحون بحياتهم لإنقاذ الأرواح، فى ظل اجتياح وباء كورونا، أما التحية الثانية فعبرت عن الإجلال للأطقم التمريضية وأجهزة الإسعاف على التضحيات الجسام لتلبية أى نداء أو استغاثة، بينما التحية الثالثة كانت للمرضى الصابرين، إلى كل من طالتهم العدوى: قلوبنا معكم، صلاتنا معكم، لتعودوا إلى عائلاتكم وأهاليكم، بسلام وخير وطمأنينة"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة المعنوية تم نقلها مباشرة على شاشات التلفزيون.

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