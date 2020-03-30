كيف تقدم شكوى عن احتكار سلعة أو رفع الأسعار بالجيزة؟

كتب سيد الخلفاوى

خصصت محافظة الجيزة أرقام للتواصل مع المحافظة للشكوى أو الإبلاغ عن التجار محتكري السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك أرقام للتواصل مع مديرية تموين الجيزة مع الموظفين كل في اختصاصة من خلال أرقام واتس اب، لتشمل الشكاوى "الرقابة على المخابز، والمطاحن والسلع وارتفاع الأسعار والبدالين التموينيين وغيرها.

وينشر "اليوم السابع" أرقام التواصل مع مديرية التموين بالجيزة.

01096818306 و 01123841523 لشكاوى الرقابة على المخابز . وأرقام 01001817147- 01100893902 لشكاوى أصحاب المخابز . ورقم 01007420521 لشكاوى المطاحن . ورقم 01225574414 لشكاوى عدم توافر سلع وارتفاع الأسعار . ورقم 01025486956 لشكاوى البدالين التموينين . وارقام 01150735519 و 01142852929 لخدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية. أرقام مديرية التموين 37618652 . فاكس رقم 37618496 . تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية . الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية التموين خصصت أرقام عبر تطبيق الواتس اب لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية وللإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع وأصحاب الانشطة التموينية وأى معوقات تواجه المواطنين خاصة بالمخابز والبدالين التموينين وذلك تسهيلا علي المواطنين واستكمالا للإجراءات الاحترازية التة تنفذها محافظة الجيزة للحد من أى تجمعات ولمنع استخدام الإجراءات الورقية والتعاملات المباشرة في تقديم الشكاوى.