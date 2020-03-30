فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

كتبت ـ ريم عبد الحميد

تسبب انتشار فيروس كورونا في دول العالم في تـأجيل الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو تعديلات دستورية، ونستعرض من خلال الفيديو التالى تأثير انتشار الفيروس القاتل على الانتخابات في بعض دول العالم.

ما بين خطط طوارئ اقتصادية بمليارات الدولارات

وإغلاق تام فى بعض الدول أدى إلى حالة جمود كلى

كانت الانتخابات هى الأخرى ضحية للفيروس القاتل

أعلنت بعض الدول تأجيلها سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو تعديلات دستورية

وأجلت إيران الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية من إبريل إلى 11 سبتمبر

وفى بوليفيا، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى

ومع تفشى الوباء فى بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء المصاب بكورونا تأجيل الانتخابات المحلية المقررة لمدة عام

كما أعلن الرئيس الروسى بوتين تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية

ورغم أن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى نوفمبر لم يتغير

فإن كورونا قلب الجدول الزمنى للانتخابات التمهيدية

وتم تأجيل الانتخابات فى عدد من الولايات لمدة شهر

فهل تواجه معركة نوفمبر الرئاسية نفس المصير؟