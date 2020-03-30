اليوم السابع
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فيديو .. كثافة مرورية متحركة بشارع الهرم اتجاه الجيزة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:56 م
فيديو .. كثافة مرورية متحركة بشارع الهرم اتجاه الجيزة كثافة مرورية متحركة
كتب إيهاب المهندس

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شهد شارع الهرم منذ قليل، اليوم الاثنين، كثافة مرورية متحركة فى الاتجاه القادم من المريوطية للجيزة، بينما شهد الشارع فى الاتجاه القادم من الجيزة للمريوطية سيولة فى حركة السير.

وفيما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، الأثنين انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

 

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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