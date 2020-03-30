فيديو.. تعرف على أسعار السلع وياميش رمضان بالمجمعات الإستهلاكية

كتب أسامة طلعت

على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة توفر جميع السلع بأسعار مخفضة ففي المجمع الإستهلاكى بشارع عرابى توافرت المواد الغذائية بكل أنواعها وهى رسالة طمئنينة للمواطنين حيث لا نقص في أياً من السلع.

قال محمد كمال مدير الجمعية الإستهلاكية بالمهندسين :السلع كلها متوفرة ولا داعى بأن يقوم المواطنين بتخزين هذه السلع لأنها موجودة وبكثرة، كمان أنه وسط تلك الظروف إلا أن ياميش رمضان موجود بأسعار منخفضة أيضاً وشرح كمال أسعار السلع وأنها لم ترتفع داخل المجمعات.