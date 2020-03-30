فيديو.. باحث سياسى بإسبانيا: مدريد تشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الوفيات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور بشير حسن الباحث السياسى بجامعة إشبيليه، إن إسبانيا بدأت تتنفس الصعداء بعد الانخفاض الذى شهدته خلال الساعات الماضية من حيث الإصابات بفيروس كورونا وكذلك الوفيات، موضحًا أن هذا اليوم شهدت انخفاضا ملحوظا في الوفيات عن الثلاث أيام الماضية، إلا أن الحكومة الإسبانية لا زالت تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس.



وقال الباحث السياسى بجامعة إشبيليه، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن العاصمة مدريد تعض أكثرا لمدن تعرضا للإصابات في إسبانيا بفيروس كورونا والأكثر إصابة بالفيروس المستجد، يليها إقليم كتالونيا، ثم باقى المدن الإسبانية الأخرى موزع فيها الإصابات بشكل متساوى.

وأوضح الباحث السياسى بجامعة إشبيليه، أن الحكومة الإسبانية منعت المواطنين من النزول من المنازل حيث من المقرر أن يستمر حظر التجول حتى 9 أبريل المقبل لمواجهة تزايد انتشار الفيروس، خاصة أن إسبانيا أصبحت ثانى أكثر دول أوروبا وفيات وإصابات بعد إيطاليا.

وفى وقت سابق افتتحت في العاصمة الإسبانية مدريد مشرحة الجثث المؤقتة الثانية الخاصة بضحايا الفيروس كورونا المستجد ، وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19". وفق ماذكرته روسيا اليوم

وسُجل في هذا البلد، أكثر من 85 ألف حالة إصابة بالمرض، فيما توفي أكثر من 5 آلاف شخص، وعولج في ذات الوقت، أكثر من 7.4 ألف شخص.

وكانت ماريا خوسيه سييرا نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية فى إسبانيا، قالت فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، إن نحو 12298 من العاملين فى قطاع الصحة مصابون بفيروس كورونا الجديد، ويشكل هذا العدد، نحو 14 بالمئة من عدد الحالات المؤكدة فى البلاد والتى بلغت إجمالا 85195، وهى تقريبا نفس نسبة الأسبوع الماضي.

و كانت وزارة الصحة فى إسبانيا، سجلت اليوم الاثنين، 812 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7340، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز الإخبارية، كانت وزارة الصحة الإسبانية، قالت أمس الأحد، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى إسبانيا زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة، وأضافت الوزراة أن "إجمالى عدد الإصابات قد ارتفع إلى 78797 من 72248 السبت الماضى، ليبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة 6549 حالة".