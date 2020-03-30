فيديو.. البورسعيدية ينعون الطبيب المصرى المتوفى بفيروس كورونا

بورسعيد محمد فرج

نعى اليوم اهالى بورسعيد الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر، الذى توفى بفيروس كورونا مساء أمس بمستشفى العزل الصحى بمركز ابو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

قال الأهالى لليوم السابع إن الفقيد كان يتمتع بخلق طيب ومهنية كبيرة واشتهر بإنسانيته وسط مجاله وبين المترددين على معمل التحاليل الخاصة، وأعرب أهالى بورسعيد عن مدى حزنهم بنبأ وفاته واملهم فى استمرار معمله الطبى فى إداء رسالته المهنية والإنسانية.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه فى الساعة العاشرة و النصف من مساء اول أمس السبت الموافق ٢٨-٣-٢٠٢٠ وردت مكالمه هاتفيه من الطبيب ( شادي الخميسي ) للإبلاغ عن الحالة منوها انها حرجه للغاية و مؤكدا انها ايجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩ وربما تحتاج الي جهاز تنفس صناعي وعلي الفور تم التنسيق لنقله الي مستشفي التضامن ببورسعيد.

ودعت قبل قليل، محافظة بورسعيد، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا.

ووصل الدكتور اللواح، قبل قليل بسيارة إسعاف، من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، دون أى مرافقين أو أحد من أسرته، فى وجود سيارة شرطة، ودخلت سيارة الإسعاف إلى مقابر العائلة بمدينة بورسعيد، دون مرافقين من أسرته، تم دفته بمقابر عائلته فى بورسعيد بمعرفة مسؤولى الصحة والشرطة، بينما تواجد قرابة عشرة أفراد خارج المقابر، وقاموا بأداء صلاة الجنازة غائب على الفقيد الراحل.

كان عدد من الأطقم الطبية العاملة وأفراد الأمن بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، قد أدوا ظهر اليوم، صلاة الجنازة على الدكتور اللواح، وقالت مصادر طبية بمستشفى بأبوخليفة للحجر الصحى، إنه تم أداء الشعائر الشرعية من تغسيل المتوفي، وتكفينه داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتم إقامة صلاة الجنازة، قبل أن تغادر جثمان الفقيد إلى مسواه الأخير لدفنه بمقابر عائلته ببورسعيد.

ونعت نقابة الأطباء شهيد الواجب الدكتور أحمد عبده اللواح، كما نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسي أبناء المحافظة، في وفاة الشهيد الدكتور أحمد اللواح أبن بورسعيد البار، وأستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي وافتة المنية مساء أمس، داخل الحجر الصحى بمستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، أثر إصابته بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطه مع مرضى مصابين في بورسعيد، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له أن الدكتور أحمد اللواح ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه أثناء تنفيذ رسالتة السامية تجاة أبناء بلدة، وأثناء تأدية واجبه الإنسانى والوطني تجاه مصابى كورونا، مشيرًا إلي أن أطقم الأطباء والتمريض هما خط الدفاع الأول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين وسوف تظل أعمالهم النبيلة خالدة علي مر العصور ويظهر ذلك بوضوح بعد أن قدم أحد أبناء الجيش الأبيض روحه فداء للوطن.