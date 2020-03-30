اليوم السابع
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عدد الوفيات بكورونا في العالم تخطى الـ 35000 معظمهم في أوروبا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:58 م
عدد الوفيات بكورونا في العالم تخطى الـ 35000 معظمهم في أوروبا
ماجد تمراز

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أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن عدد الوفيات بكورونا في العالم تخطى الـ 35000 معظمهم في أوروبا.

وحدد العلماء ما لا يقل عن ثمانية سلالات من الفيروس التاجي، الذى سبب خلل لانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم .
 
وفقًا لموقع جريدة" نيويورك بوست"، تم إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain ، والتي تظهرأنه يتحورعلى الخرائط في الوقت الفعلي .
 
وقال الباحثون إن البيانات، التي تشمل عينات من كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، كشفت أن الفيروس يتحور في المتوسط ​​كل 15 يومًا، حسبما ذكرت ناشيونال جيوجرافيك .

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اعداد وفيات كورونا

اعداد اصابات كورونا

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