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طب حلوان تطلق مبادرة "خليك فى البيت المكتبة بين إيديك" لمواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:29 ص
طب حلوان تطلق مبادرة "خليك فى البيت المكتبة بين إيديك" لمواجهة كورونا الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تطلق مكتبة كلية الطب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب وتحت إشراف الدكتور طارق سالم وكيل التعليم وشئون الدراسات العليا مبادرة "خليك في البيت والمكتبة بين إيديك"، وذلك فى ظل ما يشهده العالم من إجراءات احترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظراً لما يتخذه الوطن من إجراءات احترازية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن هذه المبادرة تأتى حرصاً من الجامعة وكلية الطب على سلامة الطلاب للتعريف بوسائل الحصول على المعلومات من خلال مصادر موثوقة يمكن أن يحتاجها الطلاب لتيسير الدراسة، فى الوقت الذي تسعى فيه الجامعة إلى تفعيل وتطوير منصات التعلم الافتراضية، موجهاً بالتوسع فى التعليم الإلكترونى، تحقيقًا لفكرة التحول الرقمى فى التعليم الجامعى خلال المرحلة المقبلة.

 

ومن جانبه ، أشار الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن المبادرة تشمل تعريف الطلاب بكافة المراجع وقواعد البيانات المفتوحة المصدر فى كافة تخصصات الطب والتى يمكن أن تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى تيسير العملية التعليمية، كما تقدم لهم مواقع الكترونية توفر دورات تدريبية مجانية On line في كافة التخصصات لتنمية مهارات طلابنا.

 

وتشمل المبادرة التعريف بمجموعة من قواعد البيانات ومحركات البحث العلمية التي تساعد الطلاب فى البحث عن المعلوماتية الصحية ومن أمثلة هذه القواعد Google scholer -Scopus - Since Direct -  AAA Since - Access Medicine - Uptodate، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المجلات العلمية المهتمة بالمعلوماتية الصحية مفتوحة المصدر وذات معامل تأثير.

 

ودعا قيادات الجامعة وكلية الطب الطلاب إلى ضرورة الاستفادة والانتفاع من المبادرة واستثمار الطلاب أوقاتهم خلال فترة تعليق الدراسة من خلال الالتحاق والمشاركة بالعديد من الدورات التدريبية المتوفرة على منصة مهارات جوجل وكورسيرا وكورساتى وجميعها منصات تقدم برامج تدريبية رقمية تسهم فى تطوير وتحسين مهارات الطلاب.

 


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