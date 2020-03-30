اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 837 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة داخل مصنع بالجيزة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:52 ص
ضبط 837 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة داخل مصنع بالجيزة مستلزمات طبية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت عن ضبط (916) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها، القبض على المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة "بمحافظة الجيزة" لتصنيعه 837 ألفا و200 "كمامة، وغطاء رأس عمليات، وكيس مخدة طبى"، "منتج نهائى" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و15000 قطعة مشرط طبى منتهى الصلاحية غير صالح للاستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب بدون مستندات مجهول المصدر، و(2,250 طن شريط) مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و(22 ماكينة خياطة) أدوات إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحجبه عن التداول كمية قدرها 133 ألفا و140 جهازا وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جوانتى – جهاز قياس حرارة " بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق .

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها 790 و284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات عبارة عن "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات") بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق .

ونجحت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (7200 عبوة "زيت طعام" منتج نهائى) معبأ داخل تنكات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، وكذا ( كمية قدرها 6 أطنان "زيت طعام خام) معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين (بمحافظة الجيزة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (8 أطنان "سكر حر") بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق، فضلاً عن ضبط المدير المسئول عن مفرمة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,040 طن "مقطعات لحوم ، دهونحيوانية ، مفروم دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.


شرطه التموين

جهود الداخليه

ضبط كمامت طبيه

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

وعمر جرحى أنا أطول من الأيام.. تفاصيل 3 قصص حب عذبت العندليب.. خطف الموت حبيبته الأولى ديدى.. أرسل باقة ورد فى حفل زفاف حبيبته اللبنانية وسمى نجلاء فتحى باسمها.. ولهذه الأسباب نفى عبد الحليم زواجه من السندريلا

وعمر جرحى أنا أطول من الأيام.. تفاصيل 3 قصص حب عذبت العندليب.. خطف الموت حبيبته الأولى ديدى.. أرسل باقة ورد فى حفل زفاف حبيبته اللبنانية وسمى نجلاء فتحى باسمها.. ولهذه الأسباب نفى عبد الحليم زواجه من السندريلا

هؤلاء جسدوا شخصية العندليب عبد الحليم حافظ..أحمد زكى الأبرز

هؤلاء جسدوا شخصية العندليب عبد الحليم حافظ..أحمد زكى الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة