ضبط 837 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة داخل مصنع بالجيزة

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت عن ضبط (916) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها، القبض على المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة "بمحافظة الجيزة" لتصنيعه 837 ألفا و200 "كمامة، وغطاء رأس عمليات، وكيس مخدة طبى"، "منتج نهائى" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و15000 قطعة مشرط طبى منتهى الصلاحية غير صالح للاستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب بدون مستندات مجهول المصدر، و(2,250 طن شريط) مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و(22 ماكينة خياطة) أدوات إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحجبه عن التداول كمية قدرها 133 ألفا و140 جهازا وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جوانتى – جهاز قياس حرارة " بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق .

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها 790 و284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات عبارة عن "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات") بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق .

ونجحت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (7200 عبوة "زيت طعام" منتج نهائى) معبأ داخل تنكات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، وكذا ( كمية قدرها 6 أطنان "زيت طعام خام) معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين (بمحافظة الجيزة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (8 أطنان "سكر حر") بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق، فضلاً عن ضبط المدير المسئول عن مفرمة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,040 طن "مقطعات لحوم ، دهونحيوانية ، مفروم دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.