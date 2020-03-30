ضبط 3 قضايا تهريب و110 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – سليم على

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، ومكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع ، قطع غيار دراجات نارية، خردة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى 153,748 ألف جنيه.

وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (11) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (75) حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (110) مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.