صور.. نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم

الفيوم رباب الجالى

أكد المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، أنه تم رفع الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة والطريق بشوارع وميدان مدينة إطسا وتسكينهم بمنطقة الصهريج، فى إطار المجهودات التى تنفذها رئاسة مركز ومدينة إطسا بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة بقيادة العميد اسامه ابو الليل مأمور مركز الشرطة وفى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بضرورة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن المنطقة وشارع ابوبكر وشارع عمر وشارع بحر عروس وميدان اطسا كانت تعانى من تكدس مرورى شديد وصعوبة فى حركة المواطنين على مدار سنوات لما كان يسببه الباعه من اعاقة للحركة المرورية واشغالات تعوق حركة السير اضافة الى انها كانت تعكس مظهراً غير حضارياً لافتراش البعض للارصفة وعرض منتجاتهم عليها كوسيلة لجذب المواطنين للشراء، مؤكدا على نقل أكثر من 75 بائع واخلاء الشوارع بالكامل من اى بائعين بعد نقلهم للاماكن المخصصة لهم ، وعدم التـاثير على مصادر دخل البائعين وبما يحقق المظهر الحضارى الجيد للمنطقة مؤكدا على المتابعة الدورية للبائعين لإزالة اى معوقات تواجههم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة اطسا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا حرصت على تجهيز هذه الأماكن بكافة المستلزمات التى يحتاجها الباعة من مصادر للإضاءة والتهوية الجيدة والنظافة والتعقيم والتطهير ومساحة جيدة لعرض منتجاتهم دون إعاقة للحركة المرورية كما ناشد الجميع بالحفاظ على نظافة هذه المنطقة باعتبارها مصدر دخلهم..

وأشار إلى أنه تم وضع خطة محكمة ومتكاملة بالتنسيق مع الجهات الامنية لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وافتراشهم بميدان مدينة اطسا وشوارعها بعد اخلائه نهائياَ من المخلفات والإشغالات .



نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم



نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم