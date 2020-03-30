اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم

الإثنين، 30 مارس 2020 09:36 م
صور.. نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، أنه تم رفع الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة والطريق بشوارع وميدان مدينة إطسا وتسكينهم بمنطقة الصهريج، فى إطار المجهودات التى تنفذها رئاسة مركز ومدينة إطسا بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة بقيادة العميد اسامه ابو الليل مأمور مركز الشرطة وفى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بضرورة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن المنطقة وشارع ابوبكر وشارع عمر وشارع بحر عروس وميدان اطسا كانت تعانى من تكدس مرورى شديد وصعوبة فى حركة المواطنين على مدار سنوات لما كان يسببه الباعه من اعاقة للحركة المرورية واشغالات تعوق حركة السير اضافة الى انها كانت تعكس مظهراً غير حضارياً لافتراش البعض للارصفة وعرض منتجاتهم عليها كوسيلة لجذب المواطنين للشراء، مؤكدا على نقل أكثر من 75 بائع واخلاء الشوارع بالكامل من اى بائعين بعد نقلهم للاماكن  المخصصة لهم ، وعدم التـاثير على مصادر دخل البائعين وبما يحقق المظهر الحضارى الجيد للمنطقة مؤكدا على المتابعة الدورية للبائعين لإزالة اى معوقات تواجههم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة اطسا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا حرصت على تجهيز  هذه الأماكن بكافة المستلزمات التى يحتاجها الباعة من مصادر للإضاءة والتهوية الجيدة والنظافة والتعقيم والتطهير ومساحة جيدة لعرض منتجاتهم دون إعاقة للحركة المرورية كما ناشد الجميع بالحفاظ على نظافة هذه المنطقة باعتبارها مصدر دخلهم..

وأشار إلى أنه تم وضع خطة محكمة ومتكاملة بالتنسيق مع الجهات الامنية لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وافتراشهم بميدان مدينة اطسا وشوارعها بعد اخلائه نهائياَ من المخلفات والإشغالات .

 

نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم (1)
نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم 

 

نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم (2)
نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم 

 

نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم (3)
نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة إطسا وتجهيز منطقة الصهريج لهم 

الفيوم

اخبار الفيوم

اطسا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

مصادر طبيبة: فيروس كورنا لا يعيش فى الجثث ويتكاثر داخل الجسد الحى

مصادر طبيبة: فيروس كورنا لا يعيش فى الجثث ويتكاثر داخل الجسد الحى

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة