اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شباب ميت كنانة يوزعون الخضراوات للمنازل بسعر الجملة للتصدى لجشع التجار

الإثنين، 30 مارس 2020 12:56 م
صور.. شباب ميت كنانة يوزعون الخضراوات للمنازل بسعر الجملة للتصدى لجشع التجار الشباب أثناء تعبيتهم الخضار بالأكياس
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن شباب أهالى ميت كنانة بمحافظة القليوبية ، مبادرة للخير وتهدف إلى توزيع الخضروات بسعر الجملة للمنازل حتى يتم توفير متطلبات الأهالى لما يحتاجونة ويشجعونهم على المكوث بالمنزل .

وقال رأفت الدغيدى أحد المشاركين بالمبادرة " لليوم السابع " ، ان المشاركين يقومون بتوزيع الخضروات داخل أكياس بسعر الجملة إلى جميع منازل القرية ، وذلك لحثهم على المكوث بالمنزل حرصا على سلامتهم وأيضا كمساهمه لأجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا .

وأشار "رأفت" أنه يتم شراء الخضروات من التجار وتعبئتها داخل أكياس ، وكل كيس به 2.5 كيلو طماطم بعشرة جنية ، والبطاطس 3 كيلو بعشرة جنية ، وان المبادرة لاقت استحسان طيب من قبل الأهالي .

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد

IMG-20200325-WA0016
 
 
IMG-20200325-WA0017
 
 
IMG-20200325-WA0022
 
 
IMG-20200325-WA0025

 

IMG-20200325-WA0017
 
 
 
IMG-20200325-WA0022
 
 
IMG-20200325-WA0025
 

شباب الخير

ميت كنانة

القليوبية

محافظة القليوبية

اخبار مصر

توزيع الخضراوات على المنازل

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حملات تموينية على المخابز ومحلات الخضروات واللحوم برأس غارب لضبط الأسعار

الإثنين، 30 مارس 2020 11:41 ص

6 سيارات متنقلة فى القصير لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 11:16 ص

صور.. بتخفيضات تصل لـ25%.. منافذ وزارة الزراعة تفتح أبوابها أمام المواطنين.. 93 مقرا يضخ 109 منتجات غذائية.. طرح كميات كبيرة من الخضروات واللحوم و"كيلو البلدى" بـ100 جنيه.. وتشكيل لجان متابعة منعا للتلاعب

الإثنين، 30 مارس 2020 12:03 ص

توصيل الخضر بسعر الجملة للمنازل مجانا..مبادرة شباب الصف لمحاربة جشع التجار

الأحد، 29 مارس 2020 01:58 م

مدير تموين مطروح: توافر السلع والخضروات ولن يسمح بتجاوزات أو رفع للأسعار

الأحد، 29 مارس 2020 05:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة