اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. توفير كراسى على مسافات متباعدة أمام مكاتب البريد بالجيزة لمكافحة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:48 م
صور.. توفير كراسى على مسافات متباعدة أمام مكاتب البريد بالجيزة لمكافحة كورونا تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصت أجهزة محافظة الجيزة على منع التزاحم على مكاتب البريد، أثناء صرف المعاشات، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وفر حى العمرانية مقاعد للانتظار تم وضعها على مسافات متباعدة أمام مكتب بريد السعيد الزهراء للوقاية من انتشار العدوى.
 
وأكد محمد نور رئيس حى العمرانية، أنه بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مجابهة فيروس كورونا في أماكن التجمعات، وخاصة مكتب البريد ، مع تقديم كافة السبل لأصحاب المعاشات لصرف مرتباتهم، تم تنظيم صرف المعاشات بمكتب بريد شارع السعيد الزهراء المتفرع من شارع الدكتور، حيت تم وضع كراسى بمسافات مناسبة للحفاظ والتأمين لأهالي الحى من أى أضرار .
 
وكان محافظ الجيزة وجه بإيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحوية من تجمعات بشرية تمثل خطورة علي المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين. 
 
 
كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة  إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين .
 
تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة (2)
تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة 

تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة (3)
تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة 

تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة (4)
تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة 

تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة (5)
تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة 

تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة (1)
تنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد بالجيزة 

 


مكاتب البريد

المعاشات

الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تلغى احتفالات العيد القومى للحد من التجمعات

الإثنين، 30 مارس 2020 11:35 ص

محافظة الجيزة تمنع سوقى الأحد بأطفيح وبرطس لمواجهة كورونا.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 02:28 م

محافظة الجيزة تستجيب لصحافة الموطن وتوجه برصف شارع بمنطقة العشرين فيصل

السبت، 28 مارس 2020 02:30 م

صور.. محافظ الجيزة يرتدى الكمامة خلال تفقد المشروعات والتأكد من عدم توقفها

السبت، 28 مارس 2020 01:37 م

محافظ الجيزة: استمرار تطهير أماكن التجمعات والمواقف والمواصلات العامة

الجمعة، 27 مارس 2020 04:35 م

جولة مفاجئة لنائب محافظ الجيزة بكفر زهران فى البدرشين ..صور

الجمعة، 27 مارس 2020 11:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة