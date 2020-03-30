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صور.. تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى بالجيزة.. تعرف على أماكن التسليم

الإثنين، 30 مارس 2020 01:44 م
صور.. تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى بالجيزة.. تعرف على أماكن التسليم تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تسليم طلبة الصف الأول الثانوى شرائح التابلت اليوم الإثنين تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم، وبالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث تم تخصيص مدرسة ثانوية بعشرين إدارة تعليمية بالجيزة وذلك لتسليم شرائح التابلت للطلاب بمدارس الجيزة .
 
وتابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إجراءات تسليم شرائح التابلت، لمنع انتشار العدوى والحفاظ على سلامة أولياء الأمور والطلبة، حيث تفقد عدد من المدارس لمتابعة الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن المدارس للجمهور وتخصيص لجان لمتابعة تنظيم وتعقيم المدارس التى يتم التسليم بها .
 
وشدد حجازى على أهمية متابعة التطهير والتعقيم واتباع تعليمات وزارة الصحة بمنع الازدحام والتلاحم والتكدس بالمدارس حفاظا على سلامة المواطنين، كما أكد على مديرى عموم الإدارات بضرورة توفير مقاعد متباعدة للطلاب وأولياء الأمور وتوافر مسافة متر بين كل طالب وآخر .
 
وظهر أولياء الأمور والطلاب على مسافات متباعدة وعلى مقاعد انتظار بفناء المدرسة متباعدة عن بعضها للوقاية من انتشار الأوبئة، كما تم الإلتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات أثناء تسليم شرائح التابلت.
 
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020، وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
 
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي، وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.
 
جدول بأماكن تسليم شرائح التابلت فى الجيزة
جدول بأماكن تسليم شرائح التابلت فى الجيزة
 
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (3)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة 

تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (4)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة 

تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (5)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة 
 
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (6)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة 

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تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (7)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة 

تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (8)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة 

تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (1)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة

تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة (2)
تسليم التابلت بمدارس الثانوى فى الجيزة

 

 

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