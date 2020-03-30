صور.. اضبط مخالفة ..طوابير أمام شركة الاتصالات لتجديد الفواتير بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد تكرر فى جميع أنحاء الجمهورية خلال التوافد على تجديد فواتير الاتصالات والإنترنت، شهدت محافظة الأقصر تزاحم وتوافد كبير من المواطنين أمام مقر الشركة المصرية للاتصالات، لتجديد فواتير الإنترنت وكذلك البحث عن شراء شرائح التابلت لأبنائهم فى المراحل التعليمية، وذلك فى مشهد قد يؤدى لأزمة كبيرة وتعريض حياة المواطنين للضرر والعدوى بالأمراض، حيث تم منع تواجد المواطنين داخل صالات الإنتظار بقرار الشركة لمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتزاحم الأهالى بصورة كبيرة أمام المقر الرئيسى للشركة المصرية للإتصالات منذ الصباح الباكر بالطوابير أمام مقر الشركة لشراء الشرائح الخاصة بالتابلت حسب ظنهم أنها تباع داخل الشركة، وكذلك تجديد باقات وفواتير الإنترنت، بعد منعهم من التواجد داخل صالات الإنتظار بالشركة.

وكانت قد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة أن موظفى المبيعات سيتواجدون اعتبارًا من الغد فى هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم او التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة فى ظل الإجراءات الحالية التى تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار فى أماكن جيدة التهوية.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن منح عملاء الرقم المختصر فترة سماح لمدة شهر لسداد الاشتراك السنوي دون تطبيق أي غرامات تأخير، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على سلامة عملائها، وكنوع من الدعم لقطاع المؤسسات والشركات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية الني تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.



الأهالى يتوافدون على مقر الشركة المصرية للإتصالات



تزاحم على شركة الاتصالات بالاقصر