شينزو آبى : لا نية لإعلان الطوارئ فى اليابان بسبب فيروس كورونا

كتب سمير حسنى

قال مسئولون عن أولمبياد طوكيو إن الموعد الجديد لانطلاق الألعاب سيكون فى 23 يوليو 2021، وجاء ذلك بحسب "العربية".

كان أكد شينزو آبي رئيس وزراء الياباني أن دورة الألعاب الأولمبية التى من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى 9 اغسطس المقبلين ستبقى فى موعدها المقرر، على الرغم من القلق من تفشى فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأشار آبي إلى أن لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 حول العالم.

وجاء كلام آبي بعد يومين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في روزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات السبت "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء ".

وأضاف: "نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر من دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس".

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على ان الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالمياً على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام، ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.

وشدد آبي على "التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة من أجل إنجاح الألعاب"، مشيراً إلى أن الطرفين لم يناقشا أي احتمال لتأجيلها.

وكان البرلمان الياباني قد منح آبي صلاحيات تخوله إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن رئيس الحكومة اعتبر ان الأمر غير ضروري في الوقت الحالي.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ أكد هذا الأسبوع، أن اللجنة ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية التي صنفت "كوفيد-19" وباء عالمياً، بشأن إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.