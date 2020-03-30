شفاء رضيعين بإيران من وباء كورونا أكبرهما أسبوعين والأصغر 4 أيام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن حسن ميرى، نائب الشئون العلاجية بجامعة العلوم الطبية فى جيلان شمال إيران، شفاء أصغر مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهم رضيعان يبلغان من العمر 4 أيام وأسبوعين، وتم خروجهما من مستشفى فى مدينة رشت.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية، جاءت نتيجة تحاليل الرضيعين ايجابية للفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14 يوما، فى مستشفى الأطفال، وتماثلا للشفاء تماما، وقال المسئول الإيرانى أن أحد الضيعين كان مخالط لمريض كورونا.

وارتفعت وفيات إيران جراء فيروس كورونا، أمس الأحد، إلى 2640 بعد ان سجلت السلطات 123 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الإصابات 38 ألف و 309 اصابة، وبلغ عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12391 شخصا.

كان كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل خطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية "تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص إصابته بفيروس كورونا فعليه أن ابعاد نفسه عن المجتمع أسبوعين وفرض حجر صحى بشكل أو بأخر على نفسه".

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.