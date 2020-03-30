اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شركة الخطوط الجوية الجزائرية تضع أسطولها الجوى تحت الحجر الصحى

الإثنين، 30 مارس 2020 04:00 م
شركة الخطوط الجوية الجزائرية تضع أسطولها الجوى تحت الحجر الصحى الطيران الجزائرى
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الإثنين، وضع أسطولها الجوي تحت الحجر الصحي، كإجراء احترازي من انتشار فيروس “كورونا”، حيث نشرت الشركة على حسابها الرسمي عبر موقع “توتير”، الاثنين، صورا للطائرات، وقالت إنه “حماية للطائرات، لاسيما المحركات من الأجسام الدخيلة، تم وضع طائرات الجوية الجزائرية تحت الحجر بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين”.

من جهة أخرى ، أكد عبد العزيز جراد الوزير الأولى (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الاثنين، أن الدولة لن تترك جزائريا واحدا بدون مساعدة فى هذه الظروف التى تمر بها الجزائر بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال جراد- فى تصريحات خلال زيارته لمستشفى فرانز فانون بولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة): "نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التى وضعتها الدولة إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائى الذى عبر عنه المواطنون في ولاية البليدة وعبر كامل البلاد لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة"، مشددا على أن الدولة الجزائرية وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن نتخلى عن أى أسرة جزائرية مهما كان مكانها في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء".

وأضاف أنه "تم وضع آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة وللتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومي"، وقال "إذا ما حشدنا الجهود معا متحدين ومتضامنين سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية".

وأقر جراد بوجود أزمة صحية، وطمأن المواطنين بعدم وجود أزمة غذائية أو تموينية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لضمان التموين الدائم والكافي للأسواق بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية.

وقال إن " الجزائر والحمد لله في مأمن من أي نقص في المواد الغذائية ومخزوناتها، كما هو الشأن في وسائل إنتاجنا للاستجابة للحاجات الغذائية.

 

 


الجزائر

فيروس كورونا

كورونا

الطيران الجزائرى

الخطوط الجوية الجزائرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة