"شباب القليوبية" تطلق مبادرة لتعقيم قرى المحافظة يوميا للوقاية من كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة التعقيم والإجراءات الاحترازية علي مستوي المحافظة تحت شعار "شباب بيحب مصر"، حيث تستهدف المبادرة قيام كل مركز شباب من خلال المجموعات الشبابية التطوعية بمراكز الشباب بتنفيذ إجراءات التعقيم في المدن والقري والمناطق التي تقع في الحيز العمراني للهيئات الشبابية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة جاءت في إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب في المشاركة في حل قضايا المجتمع وحث الشباب على الخدمة المجتمعية.

وتابعت، ان تفعيل المبادرة يتم من خلال تعقيم المداخل والمواقف الرئيسية لكل قرية والأماكن العامة والشوارع بشكل دوري، علي أن يتم التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين والاستمرار في التنفيذ لحين الانتهاء من الأزمة، كما تساهم مراكز الشباب في توفير أدوات الرش والمطهرات، ويتعاون شباب الكشافة والجوالة وأعضاء الشعب البرلمانية في تطهير وتعقيم الميادين العامة والمواقف والمساجد والكنائس والأماكن الحيوية في كل قرية على مستوى المحافظة.

وأشارت المديرية، إلى أن تبدأ المراكز غدا بإدارة شباب بنها مركز شباب عزبة نجيب، وفي طوخ "كفر عابد - كفر منصور - كوم الأطرون - كفر الجمال – شبرا هارس – الحصة"، وفي إدراة شباب كفر شكر "برقطا - كفر الشهاوي - كفر عزب غنيم" ، وقليوب "عرب السنابلة"، وشبين القناطر "الزهويين - الكوم الأحمر - عرب صبيح"، والقناطر الخيرية "سندبيس - قرنفيل - باسوس - كفر الشرفا غربي"، والخانكة "العبور - القلج - عرب العليقات البحرية – أبو زعبل – الأمل".

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.