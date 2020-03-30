اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"شباب القليوبية" تطلق مبادرة لتعقيم قرى المحافظة يوميا للوقاية من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 11:10 م
"شباب القليوبية" تطلق مبادرة لتعقيم قرى المحافظة يوميا للوقاية من كورونا الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة التعقيم والإجراءات الاحترازية علي مستوي المحافظة تحت شعار "شباب بيحب مصر"، حيث تستهدف المبادرة قيام كل مركز شباب من خلال المجموعات الشبابية التطوعية بمراكز الشباب بتنفيذ إجراءات التعقيم في المدن والقري والمناطق التي تقع في الحيز العمراني للهيئات الشبابية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة جاءت في إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب في المشاركة في حل قضايا المجتمع وحث الشباب على الخدمة المجتمعية.

وتابعت، ان تفعيل المبادرة يتم من خلال تعقيم المداخل والمواقف الرئيسية لكل قرية والأماكن العامة والشوارع بشكل دوري، علي أن يتم التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين والاستمرار في التنفيذ لحين الانتهاء من الأزمة، كما تساهم مراكز الشباب في توفير أدوات الرش والمطهرات، ويتعاون شباب الكشافة والجوالة وأعضاء الشعب البرلمانية في تطهير وتعقيم الميادين العامة والمواقف والمساجد والكنائس والأماكن الحيوية في كل قرية على مستوى المحافظة.

وأشارت المديرية، إلى أن تبدأ المراكز غدا بإدارة شباب بنها مركز شباب عزبة نجيب، وفي طوخ "كفر عابد - كفر منصور - كوم الأطرون - كفر الجمال – شبرا هارس – الحصة"،  وفي إدراة شباب كفر شكر "برقطا - كفر الشهاوي - كفر عزب غنيم" ، وقليوب "عرب السنابلة"، وشبين القناطر "الزهويين - الكوم الأحمر  - عرب صبيح"، والقناطر الخيرية  "سندبيس - قرنفيل - باسوس -  كفر الشرفا غربي"،  والخانكة "العبور - القلج - عرب العليقات البحرية – أبو زعبل – الأمل".

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


اخبار القليوبية

كورونا

فيروس كورونا

حظر التجوال

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القليوبية تستغل أوقات الحظر لتطهير شوارع المدن ضد كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:49 م

ماذا فعل المحافظون لتسهيل صرف المعاشات للمواطنين؟.. القليوبية والغربية يخصصان 34 مدرسة لمواجهة الزحام.. والمنيا توفر كراسى أمام الصراف الآلى.. الشرقية والدقهلية يستعينان بمراكز الشباب..والبحيرة تخصص استاد رياضى

الإثنين، 30 مارس 2020 07:45 م

غرفة عمليات لتقسيم الطلاب لمجموعات لتسليم شرائح بيانات التابلت بمدارس بنها

الإثنين، 30 مارس 2020 04:06 م

غلق وتشميع 7 "سيبرات" ومصادرة الأجهزة وإغلاق مقهى فى بنها

الإثنين، 30 مارس 2020 04:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أشجع طبيبة بالعالم تروى مشاعر الخوف أثناء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. فيديو

أشجع طبيبة بالعالم تروى مشاعر الخوف أثناء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. فيديو

"ماء معجزة!".. ما سر عدم وجود إصابات فى قرية مانتالدو الإيطالية؟

"ماء معجزة!".. ما سر عدم وجود إصابات فى قرية مانتالدو الإيطالية؟

وزارة الهجرة تحصر أسماء المصريين فى الإمارات الراغبين فى العودة

وزارة الهجرة تحصر أسماء المصريين فى الإمارات الراغبين فى العودة

التعليم العالى: أماكن عزل جديدة بالمستشفيات الجامعية.. وجاهزون لكل السيناريوهات

التعليم العالى: أماكن عزل جديدة بالمستشفيات الجامعية.. وجاهزون لكل السيناريوهات

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لمتابعة فرض حظر التجوال

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لمتابعة فرض حظر التجوال

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

شقيقة شهيد الأطباء اللواح: ابنته أصيبت بكورونا وانتقلت لمستشفى العزل

شقيقة شهيد الأطباء اللواح: ابنته أصيبت بكورونا وانتقلت لمستشفى العزل

شعبة المستلزمات الطبية: مصر تكتفى ذاتيا من إنتاج الماسكات الشهر المقبل

شعبة المستلزمات الطبية: مصر تكتفى ذاتيا من إنتاج الماسكات الشهر المقبل

وزير المالية: كل يوم بمضى طلبات "قد كدا".. والتزاماتنا الخارجية فى مواعيدها

وزير المالية: كل يوم بمضى طلبات "قد كدا".. والتزاماتنا الخارجية فى مواعيدها

وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة