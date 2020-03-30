س وج.. هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا خلال المشى فى الشارع؟

فاطمة ياسر

أقاويل عديدة تنتشر يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا التاجي، وطرق الانتشار والعدوي، وخلال هذا التقرير سنتعرف إذا كان المشي في الشارع يزيد من فرص الإصابة أم لا بالفيروس التاجي كورونا، ، وفقا لجريدة الديلي ميل..

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا أثناء المشي في الشارع؟



نعم يسهل انتقال الفيروس التاجي بين الأشخاص عند الاقتراب من بعضهم البعض، وشرح الدكتور جيريمي روسمان، المحاضر في علم الفيروسات بجامعة كينت البريطانية، أننا نصاب بالفيروس التاجي من خلال قطرات الجهاز التنفسي أي من جزيئات صغيرة يتم إنتاجها من الشخص المصاب عند السعال، إذا كنت تجلس بجوار شخص مصاب، فسوف تتنفس في الكثير من هذه القطرات الخاصة به، أو عند لمس أي أسطح تحمل الفيروس فهذا يعني أنك ستصاب بشكل سريع.

ماذا على الشخص فعله وهو في الشارع للحماية من فيروس كورونا؟



في حالة الخروج خارج المنزل والمشي في الشارع عليك ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الشخص الذي أمامك والآخر خلفك، للحد من التجمع والاحتكاك.

وماذا عليك أن تفعل فور رجوعك للمنزل للحماية من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟



هناك العديد من النصائح التي ينصح بالقيام بها تجنبا للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-فور رجوعك للمنزل عليك غسيل اليدين جيدا بالطريقة الموصي بها وهي 20 ثانية بالماء والصابون.

-يفضل الاستحمام بالماء الدافئ وذلك لقتل أي فيروسات يمكن تواجدها علي الجسم.

-الإكثار من تناول السوائل الدافئة والتي تعمل أيضا علي تقوية الجهاز المناعي.

-وضع الملابس التي كنت ترتديها للغسيل.