اليوم السابع
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سفارة مصر بنيروبي: تخصيص طائرة لعودة المصريين العالقين في كينيا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:16 م
سفارة مصر بنيروبي: تخصيص طائرة لعودة المصريين العالقين في كينيا كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية بنيروبي، اليوم الاثنين، أنه تقرر تخصيص طائرة لعودة المصريين العالقين في كينيا إلى القاهرة، وستقوم السفارة لاحقَا بالإعلان عن كافة التفاصيل ذات الصلة بالرحلة (شركة الطيران/تاريخ وموعد الرحلة/خط سير الرحلة) مشيرة إلى أنه سيتم عزل الحالات التي تثبت إصاباتها بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة التي تبذلها البعثة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية لتسهيل عودة المصريين العالقين في كينيا إلى أرض الوطن على إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفارة - عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - أن المواطنين العالقين المسافرين على متن الطائرة سيقومون بتحمل قيمة تذكرة طيران العودة للقاهرة التي ستقوم شركة الطيران المُشغلة للرحلة - بسعر التكلفة - بتحديدها، والإعلان عن طريقة الحجز وسداد قيمة التذكرة للشركة.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية المعنية أكدت أنه في حال اكتشاف حالة أو حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المُستجد على متن الرحلة العائدين على متنها، فسوف يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المستشفيات المخصصة لهذا الغرض لكافة المخالطين للحالة، كما أنه سوف يتم - بغض النظر عن وجود حالات إيجابية - بتطبيق العزل المنزلي لمدة 28 يومًا وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في جمهورية مصر العربية.

وناشدت السفارة كافة المواطنين المصريين العالقين بسرعة موافاتها ببياناتهم، ليتسنى إعداد حصر بالإعداد الراغبة في العودة لأرض الوطن، وذلك من خلال إحدى الوسائل التالية: رقم الهاتف (متاح على مدار الساعة): +254 768824084 أو البريد الإلكتروني للسفارة: eg.emb.nairobi@gmail.com أو صفحة السفارة على الفيسبوك.

سفارة مصر فى نيروبى
سفارة مصر فى نيروبي

 

 


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نيروبى

كورونا

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