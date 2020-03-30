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سانوفى الفرنسية تبدأ رسميا التجارب السريرية لعقار "كيفزارا" كعلاج لكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:08 م
سانوفى الفرنسية تبدأ رسميا التجارب السريرية لعقار "كيفزارا" كعلاج لكورونا سانوفى
كتب: أحمد علوى

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بدأت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" وشركة تصنيع الأدوية الأمريكية "ريجينيرون" تجارب سريرية مشتركة على عقار "كيفزارا" لعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركتان على وجه الخصوص في روسيا، اختبار عقار "كيفزارا" المخصص في الأصل لمكافحة التهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفق الوكالة، بدأت الاختبارات قبل أسبوع في الولايات المتحدة، والآن تم توسيع هذه القائمة لتشمل روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا. 

واختبرت الشركات فعالية عقار "كيفزارا" لعلاج فيروس كورونا التاجي على 300 مريض يعانون من أشكال حادة من المرض.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في نهاية عام 2019 في وسط الصين، وانتشر لاحقا إلى 160 دولة واعترفت به منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة.

وقال رئيس قسم اللقاحات العالمية في سانوفي، ديفيد لوف: "نحن ملتزمون بالاستفادة من الطرق المختلفة لمعالجة أزمة الصحة العامة (كوفيد 19) من خلال اختبار العلاجات، بالإضافة إلى لقاحين يستخدمان منصات مختلفة. نعتقد أنه كلما زادت الطرق التي نستكشفها، زادت احتمالية نجاحنا".

وأعلنت "سانوفي" في الثامن عشر من الشهر الجاري، استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد النتائج الإيجابية والمبشرة خلال التجربة العلاجية.

 

كورونا

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علاج كورونا

مصل لكورونا

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