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زحام على مقر تسجيل العمالة غير المنتظمة بمطروح.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 05:40 م
زحام على مقر تسجيل العمالة غير المنتظمة بمطروح.. صور الازدحام لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح، ازدحاماً وتجمعات للعمالة غير المنتظمة، الراغبة في التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، أما المكاتب الخاصة بخدمات الكمبيوتر والإنترنت، مما يهدد صحة المواطنين، ويجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، وفي مقدمتها فيروس كورونا، الذي تسعى الدولة لمحاصرته والقضاء عليه، من خلال التدابير الاحترازية والوقائية ومن التجمعات.

 

ولجأ أصحاب المهن غير المنتظمة، لمكاتب خدمات الإنترنت الخاصة، لتسجيل بيناتهم، في ظل عدم توافر هذه الخدمة لدى مديرية القوى العاملة ومكاتبها، مما تسبب في ازدحام شديد وتدافع من المواطنين، مع استمرار العمالة غير المنتظمة في التوافد والتعامل مع المكاتب الخاصة، على الرغم من تجهيز محافظة مطروح لـ 11 مدرسة لتصبح منافذ لتلقي طلبات تسجيل العمالة غير المنتظمة.

 

وكانت الشكاوى والتحذيرات، من خطورة هذه التجمعات، قد تزايدت خلال الأيام الماضية، وعلى الفور  وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بمتابعة تيسير تسجيل العمالة غير المنتظمة ، من خلال المدارس التي خصصتها مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بمدن المحافظة المختلفة، وعددها 11 مدرسة  واستمرار الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات الجهات المعنية.

 

ويتابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل على منظومة وزارة  القوى العاملة، وأوضح انه فى حالة  توقف رابط التسجيل، سيتم تجميع الطلبات من المواطنين،  لتسجيلها تباعا لتخفيف تزاحمهم على مكاتب التسجيل.

 

وأوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم، أن  المدارس التي  يمكن توجه المواطنين إليها لتسجيل العمالة غير المنتظمة، هي مدرسة  زاهر جلال الإعدادية بنات، ومدرسة مطروح الإعدادية بنات، والثانوية بنات الجديدة بمدينة مرسى مطروح، ومدرسة قرية 23 بالبنجر والعلم والإيمان، ومحمود العيسوى  بمدينة الحمام، ومدرسة الضبعة الثانوية بمدينة الضبعة، ومدرسة عمر بن الخطاب بمدينة النجيلة، ومدرسة الابتدائية بنات بمدينة برانى، ومدرسة السادات الإعدادية بمدينة السلوم ، ومدرسة ناصر للتعليم الأساسي بمدينة سيوة.

 

 

على جانب آخر وجه محافظ مطروح، بتوفير الاستعدادات التامة والتخفيف على أصحاب المعاشات، للتيسير عليهم في صرف المعاشات، مع منع أي صور للازدحام خلال صرف المعاشات بداية شهر إبريل المقبل، وذلك حرصا على سلامتهم ووفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة حاليا لمواجهة فيروس كورونا.

 

و تم التنسيق بين منطقة البريد ومديرية التربية والتعليم  والمنطقة الأزهرية، لفتح عدد من المدارس والمعاهد وتجهيزها، لتصبح منافذ لصرف المعاشات، وجارِ الانتهاء من التجهيزات بالتنسيق مع مديرية امن مطروح، وتجهيز شبكة منظومة التسجيل لصرف  المعاشات.

 

 وأوضح إبراهيم الشافعي مدير منطقة بريد مطروح، بأنه تم اختيار من مدرسة طه ساطور الثانوية بنات، ومجمع عادل الصفتي الابتدائي، في سط مدينة مرسي مطروح، ومدرسة العبور بحي الشروق، لخدمة أهالي منطقتي الكيلو٤ والكيلو ٧، والمعهد الديني بشارع علم الروم  في مدينة مرسى مطروح.

كما سيتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد، مع مشاركة رجال المجتمع المدني فى تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس،  مع تحديد توقيتات صرف المعاشات بمكاتب البريد،  كما تم تحديد أيام الصرف حسب فئات مبالغ  الصرف لتخفيف أي ازدحام.

ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (1)
ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (1)

 

ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (2)
ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (2)

 

ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (3)
ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (3)

 

ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (4)
ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (4)

 

ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (5)
ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (5)

 

ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (6)
ازدحام امام مكاتب التسجيل في منحة القوى العاملة بمطروح (6)

 


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