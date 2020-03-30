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دائرة القضاء بأبوظبى تعلن عقد أول جلسة تقاضى "عن بعد".. اعرف التفاصيل

الإثنين، 30 مارس 2020 01:53 م
دائرة القضاء بأبوظبى تعلن عقد أول جلسة تقاضى "عن بعد".. اعرف التفاصيل دائرة القضاء فى أبوظبي
وكالات

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أعلنت دائرة القضاء فى أبوظبي بدولة الإمارات، عن عقد أولى جلسات التقاضى عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية، وذلك فى إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة بالتوافق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، نظرت محكمة الأمور المستعجلة التجارية اليوم؛ 4 قضايا تجارية مستعجلة بحضور كافة الأطراف عبر تقنية "الاتصال المرئي".

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبرى وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة بدأت بتفعيل نظام التقاضي عن بعد استجابةً لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء؛ في دعم نظام استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة الريادية والمتميزة للدائرة في إدارة الطوارئ والأزمات على مستوى القطاع القضائي في العالم.

وأكد المستشار العبرى جاهزية الدائرة وقدرتها على تطوير وتنويع أساليب العمل وفق المتغيرات المجتمعية مع المحافظة على الضوابط القانونية، وذلك عبر خلق مجالات جديدة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية، مما يرسخ الدور الريادى لإمارة ابوظبى فى تحقيق القضاء العادل الناجز وفق معايير عالية الجودة والتميز.

وأشاد بكفاءة العاملين في دائرة القضاء في مواجهة الطوارئ والأزمات، والتي شكلت عنصراً رئيسياً في استمرارية أعمال الدائرة وفاعليتها في التعامل مع الظروف الراهنة ..مشيرا إلى جودة البنية التحتية التقنية لدائرة القضاء في أبوظبي وقدراتها على تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المحاكم مع مراعاة الضوابط القانونية لعملية التقاضي.

جدير بالذكر؛ أن دائرة القضاء فى أبوظبي كانت قد اعتمدت في وقت سابق خطة متكاملة لاستمرارية الأعمال في إطار منظومة العمل عن بعد شملت كافة الخدمات العدلية والقضائية إضافة إلى التحول الشامل نحو الخدمات الالكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين وتسهيل الوصول الشامل للخدمات، والمحافظة على صحة وسلامة موظفي الدائرة والمتعاملين.


ابوظبى

الامارات

قضاء ابوظبى

كورونا

فيروس كورونا

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