اليوم السابع
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خالد صلاح
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خبير: وباء كورونا يتراجع فى بريطانيا واختبار الأجسام المضادة قد يجهز خلال أيام

الإثنين، 30 مارس 2020 12:48 م
خبير: وباء كورونا يتراجع فى بريطانيا واختبار الأجسام المضادة قد يجهز خلال أيام كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال نيل فيرجسون أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج في لندن اليوم الاثنين إن ثمة بوادر على أن وباء كورونا يتراجع في بريطانيا وإن فحوص الأجسام المضادة قد تكون جاهزة خلال أيام.

وقال فيرجسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحن نعتقد أن الوباء في سبيله للتباطؤ الآن في بريطانيا".

وكانت بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، قد اتخذت في بادئ الأمر إجراءات متواضعة لاحتواء انتشار المرض كانت أقل من غيرها من دول أوروبية مثل إيطاليا.

لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض قيودا صارمة بعد أن أظهرت توقعات بأن عدد الوفيات قد يصل إلى ربع مليون بريطاني. وأصبح جونسون يوم الجمعة أول زعيم لقوة كبرى تعلن إصابته بكورونا وهو قيد الحجر الصحي الآن في مقر رئاسة الوزراء.

وقال فيرجسون إن ثلث أو ربما 40 بالمئة من الحالات لا تظهر عليها أعراض وأضاف أنه ربما تكون الإصابة بالمرض قد طالت ما بين اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة من سكان بريطانيا.

لكنه حذر من أن البيانات ليست كافية أو دقيقة بما يكفي لاستخلاص نتائج مؤكدة.

وقال إن فحوص الأجسام المضادة في المراحل النهائية قبل بدء طرحها وقد تكون جاهزة للاستخدام في غضون "أيام وليس أسابيع".

وقال مسؤولون أمس الأحد إن البيانات تشير إلى وفاة 1228 شخصا بالفيروس في بريطانيا يوم 29 مارس كانت الاختبارات قد شملت 127737 فردا في البلاد تأكدت إصابة 19522 شخصا منهم بالفيروس وجاءت نتائج فحص 108215 شخصا سلبية.

 


بريطانيا

كورونا

بوريس جونسون

اجسام مضاده

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