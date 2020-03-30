خبير تركى يحذر من مجاعة حقيقية فى أنقرة بعد عدة أشهر

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن على أكبر يلدريم، الخبير فى مجال الزراعة بتركيا، حذر من أن تركيا ستواجه مجاعة حقيقية خلال بضعة أشهر حال تقاعس حكومة حزب العدالة والتنمية عن اتخاذ تدابير احترازية عاجلة والإعلان عن حزمة دعم خاصة تضمن استمرار الإنتاج الزراعى والحيوانى، جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الخبير التركي علي أكبر يلدريم للنسخة التركية لوكالة دويتشه فيله.

وقال الخبير في مجال الزراعة بتركيا، إن العالم أدرك مدى أهمية الإنتاج الزراعي بعد أزمة كورونا المستجد. وبلادنا تعانى من مشاكل في الاكتفاء الذاتى بشأن الزراعة والثروة الحيوانية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات استيراد المواد الغذائية خلال السنوات الأخيرة، لكن قد تتوقف عملية الاستيراد تمامًا في الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا.

وأثر انتشار وباء كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية في تركيا والعالم.

وانتقد الخبير التركي عدم شمول حزمة الدعم الاقتصادى التى أعلنها الرئيس رجب أردوغان قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية بما يضمن استمرار الإنتاج في هذين القطاعين رغم أهميتهما لإدامة الحياة، محذرًا من أن قد لا يجدوا قريبا فى أرفف المتاجر المنتجات الغذائية والحيوانية التي يريدونها.

خبير الزراعة علي أكبر يلدريم شدد أيضًا على ضرورة إقدام وزارة الزراعة والغابات على تشكيل لجنة علمية لوضع خطة شاملة تضمن استمرار الإنتاج الزراعي والحيواني في البلدات والقرى، منوهًا بأن تعرض الإنتاج في المناطق الريفية للفتور سيؤثر سلبًا على من يعيشون في المدن والولايات الكبيرة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنوا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.

وعقب شركة «Boyner»، أعلنت أكثر من 20 شركة و علامة تجارية أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت، وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم. وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.