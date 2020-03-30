خبير تركى: عدد حالات كورونا فى أنقرة سيصل لنصف مليون

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن تركيا تشهد زيادة حقيقية وخطيرة في معدل الإصابة بفيروس كورونا، منذ اكتشاف الحالة الأولى فى 1 مارس وحتى الآن، ومن المتوقع أن تكون تركيا أسوأ مما هي عليه.

واستند الموقع التركي إلى محاولة أستاذ الاقتصاد الصحي المقيم في أمريكا، د.إينان دوغان، تخمين عدد الحالات في تركيا، حيث قال إنه بالنظر إلى مسار الحالات على سفينة «Diamond Princess»، التي تم عزلها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو في 4 فبراير، ومعدلات العدوى والشفاء في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، سيرتفع عدد الحالات في تركيا إلى 500 ألف حالة على طريقة النمذجة الرياضية المتطورة، وبهذا سيتضاعف عدد الحالات في تركيا كل ثلاثة أيام، وأشارت الجريدة إلى أن البيانات التي تم الإعلان عنها حتى الآن تتوافق مع هذه الطريقة الحسابية التي أجراها دوغان.

ووفقًا لحسابات د.إينان دوغان في برنامج «Podcast» في جريدة «أحوال نيوز» التركية، فإنه اعتبارًا من اليوم يحمل حوالي 500 ألف شخص الفيروس، ومع حلول 20 أبريل سيفقد1 في المائة من هذا الرقم حياته، أي خمسة آلاف مريض.

فى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الكاتب الصحفي، أحمد نسين، تساءل حول الوضع الذي ستكون عليه تركيا إذا أصيب الرئيس رجب أردوغان بفيروس كورونا، حيث قال نسين إن بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية تؤدي إلى نشر فيروس كورونا في البلاد، في ظل انعدام الشفافية.

وتساءل: أليس من الخطر إرسال اللاجئين السوريين إلى الحدود مع اليونان بهذا الشكل وسط انتشار فيروس كورونا عالميًا؟ ألا يشكل هذا خطرًا على تركيا واليونان أيضًا؟ لماذا إذًا؟، وفي مقاله الذي حمل عنوان "هل المصاب بفيروس كورونا هو أردوغان نفسه"، قال الكاتب التركى: السلطات تخفي المريض المصاب بالفيروس وكذلك مدينة الإصابة! لماذا؟.

وقال الكاتب التركى إنه يستبعد أن تبادر السلطات التركية إلى إخفاء إصابة أحد المواطنين أو حتى الطيارين الذين يجرون زيارات خارجية دومًا بالمرض الجديد، متابعا: إخفاء بيانات المريض أثار لدي شكوكا كبيرة وتساءلت في نفسي: من هو الشخص الذي يتكتم على اسمه إذا أصابه كورونا في بلد متخلف مثل تركيا؟ ومن هو الشخص الأكثر قابلية للإصابة بهذا الفيروس؟ ولماذا يصيب هذا الفيروس بعض الأشخاص بشكل أسهل مقارنة بالآخرين؟.

ولفت الكاتب التركى إلى أن رجب طيب أردوغان والوزراء الذين يخرجون في جولات خارجية باستمرار هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الجديد، مؤكدا أن أردوغان سيخفي حتمًا عن الرأي العام إذا ما أصيب بفيروس كورونا، كما استرسل الكاتب في ذكر عدد من الأمثلة التي أخفى فيها أردوغان مرضه عن الرأي العام، قائلا: أردوغان يخفي عن شعبه إصابته بالصرع؛ لأن الإصابة بالصرع تجعل العسكريين يحالون إلى التقاعد، وكذلك الأمر إذا أصيب به القادة السياسيون.