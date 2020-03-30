خبير أوبئة بلجيكى: يوجد 90 ألف مصاب بكورونا لم تكشف عنهم البلاد

كتب أحمد علوى

قالت إذاعة أر تى أل البلجيكية، إن بعض خبراء علوم الأوبئة يشككون فى الأعداد الرسمية التى تعلن عنها الحكومة البلجيكية، وأن فيروس كورونا قد أصاب ما لا يقل عن 100 ألف شخص في بلجيكا مما يعنى أن هناك نحو 90000 حالة أكثر من ال‍ـ 10836 حالة التي كشف عنها أمس الأحد.

ووفقا لماريوس جيلبرت ، عالم الأوبئة في جامعة بروكسل الحرة، فقد أعلن في أحدث تقرير له ، وصدر امس الأحد، أن معهد سيانسانتو الصحي رصد إدخال 629 شخصًا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، ويشغل الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد 19 إجمالي 4138 سرير، بما في ذلك 867 سرير في العناية المركزة.

وأشار جيلبرت إلى أن البيانات المعلن عنها من قبل الحكومة، لا تعكس العدد الدقيق للأشخاص المصابين في البلد ، حيث لا يتم تعميم الاختبارات على جميع السكان.

وقال جيلبرت ، عالم الأوبئة، "​​في تقديري ، هنا يوجد 100000 شخص تظهر عليهم علامات سريرية ويتصلون بالمستشفى، كوان رقمي التقريبي 100000 ، ولكن عليك أن تحسب الأشخاص غير المصحوبين بأعراض والأشخاص الذين تظهر عليهم علامات سريرية (حمى بسيطة ، على سبيل المثال) ، والذين لا يتصلون بالمستشفى، فهم عدد اكثر.

ويتابع "نتمنى ان تتباطئ الارقام للسيطرة على قدرة المستشفيات ، لكنها ليست مشكلة لأنه من ناحية ، لان نسبة الوفاة لاتزال أضعف مما كان مقدّر لها سابقا و أن الوفيات التى حدثت كانت لحالات تعاني من مشاكل صحية اخرى) ، وهي أخبار جيدة ، ومن ناحية أخرى ، من المرجح أن يطور كل هؤلاء الأشخاص مناعتهم، وهي أحد الجوانب التي ستكون مهمة جدًا في المستقبل".