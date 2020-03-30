اليوم السابع
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حاكم ميريلاند الأمريكية يحظر حركة المواطنين بدءا من اليوم ولمدة 14 يوما

الإثنين، 30 مارس 2020 06:11 م
حاكم ميريلاند الأمريكية يحظر حركة المواطنين بدءا من اليوم ولمدة 14 يوما ولاية ماريلاند الأمريكية
كتب محمد رضا

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أصدر حاكم ولاية ميرلاند الأمريكية، الاثنين، أمرًا بحظر حركة المواطنين فى الولاية بدءا من الساعة الثامنة مساء هذه الليلة، وأكد حاكم الولاية لارى هوجان، أن قرار حظر التنقلات فى ماريلاند، حيث تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الـ1400 إصابة، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 8 مساء، مشددًا على أن مخالفة القرار ستؤدى إلى معاقبة صاحبها.

 

وقال حاكم ولاية ميرلاند الأمريكية، حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لم نعد نسأل أو نقترح أن يبقى سكان ماريلاند فى المنزل، نحن نوجههم للقيام بذلك.. يجب على الناس عدم مغادرة منازلهم إلا لأسباب أساسية للغاية مثل شراء الطعام أو طلب الرعاية الطبية.. ويسمح أيضًا ببعض التمارين فى الهواء الطلق وتمشية الكلاب".

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وأضاف أن "الشركات الأساسية فقط يجب أن تبقى مفتوحة، ولكن يجب أن تحاول تقييد العمليات.. وأى شخص سافر خارج العاصمة يجب أن يخضع للحجر الصحى الذاتى لمدة 14 يومًا"، يأتى هذا بعدما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى اليوم الاثنين، إلى 143.532 مصابًا، وبلغ عدد الوفيات 2572 حالة، بينما شفى حتى الآن 4865 شخصًا.

 

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد قال إن ذروة تفشى الوباء ستحدث خلال أسبوعين، داعيا جميع الأمريكيين للالتزام بالقواعد والإرشادات، وأضاف فى الإحاطة اليومية بشأن كورونا، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل أعلى معدلات الوفيات فى الأسبوعين المقبلين، وأن الحكومة تخطط لتمديد الخطوط التوجيهية حتى 30 أبريل.

 

وقال ترامب، إنه يريد من كل مواطن أن يعرف أن لدى الولايات المتحدة أفضل العقول الطبية فى العالم لمعالجة هذا المرض، وأكد أن الظلام لا يمكن أن يهيمن على الشجاعة الأمريكية، وسنتغلب على هذه اللعنة غير المرئية.

 

ويذكر أنه من المقرر وصول سفينة المستشفى "يو إس إن إس كومفورت" (USNS Comfort)  التابعة للبحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى نيويورك لترسو فى ميناء منهاتن من أجل تقديم الدعم والمساعدة فى العلاج ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وتم تجهيز السفينة بـ1000 سرير، و12 غرفة عمليات، وثمانية أسرة لوحدة العناية المركزة، وعلى متنها 1200 من أفراد الخدمات الطبية وعاملين فى مجال الاتصالات، وأبحرت السفينة من ولاية فريجينا بعد ظهر السبت، إلى مدينة نيويورك، بأمر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى إطار تقديم الدعم والمساعدة ومن أجل تعزيز جهود الرعاية الصحية فى المدينة نظرا لانتشار الوباء فيها بكثرة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين.

 


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