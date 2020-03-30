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حاكم فيرجينيا الأمريكية يصدر أمراً للسكان بالبقاء في المنازل

الإثنين، 30 مارس 2020 11:57 م
حاكم فيرجينيا الأمريكية يصدر أمراً للسكان بالبقاء في المنازل كورونا ارشيفية
وكالات

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أصدر حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثام اليوم أمراً رسمياً للسكان بالبقاء في المنازل اعتباراً من الثامنة مساء اليوم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.
وقال حاكم الولاية إن السكان يجب أن يغادروا منازلهم فقط للحصول على الطعام أو الإمدادات أو الرعاية الطبية أو لممارسة الرياضة، ومنع جميع التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص محظورة.
وشدد الحاكم في مؤتمر صحافي "أريد أن أكون واضحًا: لا تخرج إلا إذا كنت بحاجة للخروج ».
وأضاف "إنه أمر" موضحاً يمكن اتهام أي شخص يعقد تجمعاً من 10 أشخاص أو أكثر بجنحة من الفئة الأولى ، بحسب الأمر التنفيذي السابق الذي أمر بإغلاق كل الشركات والمحال غير الأساسية.
وأعلن الحاكم إن المنتجعات والشواطئ وغيرها من المناطق الترفيهية ستظل مغلقة لحين إشعار آخر.
وأوضح حاكم الولاية أن فيرجينيا تحتوي حاليًا على 18500 سرير ، بما في ذلك 2000 سرير ووحدة للعناية المركزة.
وحتى بعد ظهر اليوم الاثنين وثقت ولاية فرجينيا 1020 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس ، مما أدى إلى 136 حالة دخول إلى المستشفى و 25 حالة

فرجينيا

كورونا

فيروس

المنازل

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