جيران الطبيب ضحية كورونا يناشدون سرعة تعقيم العقار محل سكنه والتحليل للمخالطين

كتب محمود راغب

ناشد عدد من جيران الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وزارة الصحة والجهات المعنية بسرعة تعقيم العقار الذى كان يسكن به خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحد جيران الدكتور أحمد عبده اللواح، بالعقار محل سكنة بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، إنه كان متواجد بالعقار منذ 10 أيام وفترة حضانة المرض حوالى 14 يوما، وهو ما يستدعى ضرورة تعقيم العقار والأسانسير والجراج، فضلا عن ضرورة إجراء التحاليل للعاملين بالجراج خاصة وأن الفقيد قد اختلط خلال تواجه بالعقار بعمال الجراج.

وأكد أحد جيرانه، أنهم حاولوا الاتصال بالخط الساخن 105 أكثر من مرة ولم يتم الاستجابه لهم حتى الآن، مناشدين بسرعة تعقيم العقار والأسانسير والجراج وإجراء التحاليل اللازمة للمخالطين له خلال تواجده في العقار بالدقى وخاصة العاملين بالجراج خوفا من تفشى الفيروس في العقار والمنطقة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، نعت الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن حالة الدكتور أحمد عبده اللواح، بأنها حرجه، وإيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي، وماسك (cpap)، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ، وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم التعامل مع الحالة، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس (كوفيد -19)، وبعد استقرارها حالته تم نقله إلى أحد مستشفيات العزل بمرافقة مدير مستشفي التضامن الذى أصر على مرافقة المريض، وعلى الفور تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفقًا لبروتوكولات العلاج، لافتًا إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس تحسنًا ملحوظًا، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ، ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020.