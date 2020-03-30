اليوم السابع
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جنود روس يطهرون ويعقمون 3 دور للمسنين بإيطاليا لوقف تفشي كورونا...فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 12:29 م
جنود روس يطهرون ويعقمون 3 دور للمسنين بإيطاليا لوقف تفشي كورونا...فيديو تطهير دور مسنين فى ايطاليا
كتب محمد شعلان

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في إطار استمرار التعاون بين روسيا وإيطاليا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في إيطاليا، قام فريق من العسكريين الروس والإيطاليين المختصين باستمرار أعمال معالجة وتطهير صحي كامل لثلاثة منازل للمسنين في مدينتين إيطاليتين.

كما قام فريق من أطباء علم الأوبئة والمتخصصين في قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائية والبيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع المتخصصين العسكريين الإيطاليين، أمس 29 مارس، بتطهير صحي كامل لثلاث دور رعاية للمسنين، ومنها دار "القديس جوزيف" في مدينة شاسنيجو، وداري "سيسيليا تشاشيا ديل نيجرو" و"كازة سيرينا" في مدينة ليففي.

تظهير دور مسنين فى ايطاليا
تظهير دور مسنين فى ايطاليا

 

وكانت قد صادرت الشرطة الإيطالية 900 جهاز فحص مزيف للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى مركز تحاليل للكيمياء الحيوية فى مدينة جيويا تاورو فى إقليم كالابريا، وكان قد تم بيع الأجهزة المزيفة عبر الانترنت لمواطنين سذج اعتقدوا أنهم وجدوا الوسيلة التى يمكنهم بها إجراء الفحوص لأنفسهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

 

يذكر أن إيطاليا تعد أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد حيث تخطى عدد الوفيات بها عشرة الآف من إجمالى ما يربو على ثلاثين ألف حالة وفاة في أنحاء العالم.

 

وواصل الأخصائيون العسكريون الروس لليوم الثالث عمليات مكافحة فيروس كورونا في مرافق الرعاية الصحية في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، الأكثر تضررا من الوباء فى البلاد.

 

وعلى جانب آخر، حذر رئيس الوزراء الإيطالى، جوسيبى كونتى، من سقوط الاتحاد الأوروبى ككيان جامع، داعيا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية، وأشار كونتى خلال ​مقابلة​ صحفية مع موقع "إل سول 24" الإيطالى أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر".

 

وأضاف كونتى قائلا: "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدى؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافى وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبى كله".

 

وتابع كونتى قائلا "أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً".


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