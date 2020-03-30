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جامعة المنوفية تمنح العاملين بقرى زنارة وميت الموز ومليج إجازة بسبب كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 05:45 م
جامعة المنوفية تمنح العاملين بقرى زنارة وميت الموز ومليج إجازة بسبب كورونا الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدرت جامعة المنوفية قرار بمنع العاملين بقرى ميت الموز ومليج التابعين لمركز شبين الكوم، والعاملين بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، من الحضور للعمل حتى الانتهاء من قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بتأجيل الدراسة بالجامعات وتخفيض نسبة العاملين، وذلك لإصابة حالات من تلك القرى بفيروس كورنا، وذلك فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة التى تجتاح العالم. 

وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تنفيذ خطة الجامعة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة التى تجتاح العالم. 

وأكد رئيس الجامعة أن الخطة تسير فى عدة اتجاهات وبصورة متزامنة لحل جميع المشاكل، حيث يتم بصورة دورية تعقيم جميع الكليات والمنشآت ويقوم فريق عمل متخصص بأعمال التطهير للحد من انتشار العدوى. 


كما تقوم المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذها بصورة حازمة وتطبيق الإجراءات الجديدة التى اتخذتها دون تهاون، وتكوين فريق لإدارة الأزمة والذى يقوم بالمرور الدائم على المستشفيات لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ومتابعة العمل بأجهزة كشاف الحرارة على بوابة مستشفى الطوارئ والعيادات الخارجية للكشف عن الحالات المشتبه بها والتعامل السريع والفورى معها، بالإضافة إلى تجهيز غرفة خارجية مخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه بها لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

هذا ويتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجميع الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة الأزمة، برغم مخاطر تعرضهم للعدوى ولكنهم يقومون بواجبهم بكل إخلاص ويقفون كخط دفاع يعمل لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوی، متمنيا السلامة لهم جميعا فهم حقا "جيش مصر الأبيض" كما يطلق عليهم تقديرا لمجهوداتهم، وأن تنتهى هذه الأزمة بأقل الخسائر ويحفظ الله مصر آمنة.

 

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