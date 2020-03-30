تفاصيل تغسيل وتكفين وصلاة الجنازة على "اللواح" شهيد كورونا من الجيش الأبيض

الإسماعيلية – السيد فلاح

أدى عدد من الأطقم الطبية العاملة وأفراد الأمن بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، قبل قليل، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا.

وقالت مصادر طبية بمستشفى بأبوخليفة للحجر الصحى، إنه تم أداء الشعائر الشرعية من تغسيل المتوفي، وتكفينه داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتم إقامة صلاة الجنازة، قبل أن يغادر جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر عائلته ببورسعيد.

ونعت اليوم نقابة الأطباء شهيد الواجب الدكتور أحمد عبده اللواح، كما نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ببالغ الحزن والأسي أبناء المحافظة، في وفاة الشهيد الدكتور أحمد اللواح أبن بورسعيد البار، وأستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي وافتة المنية مساء أمس، داخل الحجر الصحى بمستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، أثر إصابته بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطه مع مرضى مصابين في بورسعيد، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له أن الدكتور أحمد اللواح ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه أثناء تنفيذ رسالتة السامية تجاة أبناء بلدة، وأثناء تأدية واجبه الإنسانى والوطني تجاه مصابى كورونا، مشيرًا إلي أن أطقم الأطباء والتمريض هما خط الدفاع الأول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين وسوف تظل أعمالهم النبيلة خالدة علي مر العصور ويظهر ذلك بوضوح بعد أن قدم أحد أبناء الجيش الأبيض روحه فداء للوطن.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر لجميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بمستسفي الحميات الذبن يواصلون الليل بالنهار من أجل التيسير علي المرضي في مواجهة الفيرس المستجد.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، قد كشفت تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه فى تمام الساعه العاشرة والنصف من مساء أول أمس، وردت مكالمة هاتفية من الطبيب "شادي الخميسي" للإبلاغ عن الحالة منوها أنها حرجة للغاية ومؤكدا أنها إيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وربما تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي وعلي الفور تم التنسيق لنقله إلى مستشفي التضامن ببورسعيد.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم تجهيز غرفه إستقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي وماسك cpap وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفي وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ وطاقم التمريض المدرب علي التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وتابعت الهيئة إنه تم تقييم حاله الطبيب بدرجة حرجة للغاية حيث كانت نسبة الاكسجين بالدم منخفضة جدًا مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس وتم التعامل مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم.

واوضحت الهيئة إنه تم التنسيق ايضًا مع الدكتور محمود الجرايحي مدير مستشفي الحميات للتنسيق فيما بيننا لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس كوفيد -19 وبالفعل إستقرت الحالة وانخفض ضغط الدم وتحسنت نسبة الأكسجين بالدم لتصل إلى 95%، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وتم نقل الحالة لاحد مستشفيات العزل بعد التأكد من جاهزيتها للنقل لأقرب مستشفى عزل وهي ابو خليفة بالإسماعيلية، وتم التنسيق من خلال غرفتي الطوارئ والازمات بوزارة الصحة والسكان وبالهيئة العامة للرعاية لتحويله الحالة وتم التنسيق مع هيئه الاسعاف المصرية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلي أنه تم نقل الطبيب بسيارة مجهزة بتنفس صناعي برفقه الدكتور مصطفي شعبان مدير المستشفي وطبيب الرعايه المركزه وطاقم الإسعاف وتم استقبال الحالة بمستشفى ابو خليفة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج وشهدت الحالة أمس تحسنًا ملحوظًا.

وقالت الهيئة : بعد كل ذلك حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للطبيب أحمد اللواح ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر و ثلاثون دقيقة صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لجهود التقصي الذي تقوم به مديرية الشئون الصحية في بورسعيد فإن الطبيب كان أحد المخالطين المباشرين المصابين بفيروس كورونا المستجد وكان تحت العزل الذاتي بمنزله قبل نقله للمستشفى.

وإذ تنعي الهيئة الدكتور أحمد اللواح طبيبًا وطنيًا مخلطًا وتقديرًا لجهود هذا العالم الجليل والطبيب المعطاء في خدمة أهالي محافظة بورسعيد وخدمة الإنسانية ستنيب الهيئة وفدًا رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء لأسرته الكريمة.











