تسليم أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى شرائح التابلت بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شهدت إدارات تعليم القاهرة تسليم أولياء الأمور شرائح التابلت، لطلاب الصف الأول الثانوى ، حيث تم تشكيل لجنة تحت إشراف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات ومشرف عام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى، وذلك وفق إجراءات منظمة بحضور مندوبي شركات الاتصالات في الـ 32 إدارة تعليمية لمنع التزاحم والتجمعات.

وظهر أولياء الأمور والطلاب، على مسافات على الأقل متر، أثناء تسلمهم الشرائح الخاصة بمدارسهم، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتداء كمامات وتعقيم الأماكن التى يتم استقبالهم بها مع المحافظة على المسافات المطلوبة لعدم نقل العدوى.

وشكل الدكتور محمد عبد الحميد ، لجنة بكل إدارة لتسليم شرائح كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التسليم، كما تم الاعلان عن جدول للتسليم لجميع مدارس الادارة بالأيام حيث ان تتوجه كل مدرسة في موعدها الي مقر التسليم لاستلام الشرائح.

وأكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم تسليم شرائح التابلت للطلبة بالإدارات التعليمية اعتبارا من اليوم وفق إجراءات منظمة بحضور مندوبي شركات الاتصالات في الـ 32 ادارة تعليمية علي مستوي القاهرة لتسليم الشريحة لطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفى.

وأضاف مدير تعليم القاهرة، منعا لتزاحم اولياء الامور على السنترالات، تم تكليف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات ومشرف عام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى، بمتابعة ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية، حيث وجه مدير المديرية بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة المدير العام وتحت اشرافه وعضوية كلا من: وكيل الإدارة، ومسئول التطوير، ومسئول التوريدات والاحصاء، وأفراد الأمن بالإدارة بالتنسيق مع من مسئول الشركة لتنفيذ آلية التسليم وتم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والأمنية .

وأوضح عطية أنه تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول منظم ولمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء داخل مقر المركز ( المدرسة )، وإخطار الطلبة بالموعد والمكان والتشديد على عدم التكدس واتباع الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية وحضور ولي الأمر، وإخطار الجهات الأمنية للمساعدة في توفير عوامل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلبة .

وشدد عطية علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية والأمنية وتوفير والمطهرات وتعقيم المدرسة مقر اللجنة يوميا قبل التسليم وبعده والحفاظ علي المسافات أثناء التسليم وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة مقر اللجنة ، كما طالب لقيادات التعليمية والعاملين وأولياء الأمور والجميع الالتزام، وتنفيذ التعليمات بدقة ونظام، وحسن التعاون والإيجابية والمشاركة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية والأمنية حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم العلمى.