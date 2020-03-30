ترامب: على المستشفيات التى لا تستخدم أجهزة التنفس التخلى عنها

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الأحد، إنه سيكون على المستشفيات التى لا تستخدم أجهزة التنفس الصناعى التخلى عنها مشيرا إلى أن هناك اكتنازا لهذه الأجهزة.

و قال ترامب، إن بلاده تعمل على مساعدة كل الولايات التى تعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض.

وأضاف دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى له، الأحد، أنه تواصل مع بعض رؤساء دول العالم لبحث جهود مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.