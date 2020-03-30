اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 06:52 ص
خالد صلاح
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المدن الأوروبية تتنفس هواء أنظف بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:51 ص
المدن الأوروبية تتنفس هواء أنظف بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بروكسل (رويترز)

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أظهرت صور التقطها قمر صناعى، اليوم الاثنين، تراجع تلوث الهواء فى المناطق الحضرية فى أنحاء أوروبا خلال الإغلاقات المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن النشطاء حذروا من أن قاطنى المدن مازالوا الأكثر عرضة لمخاطر الجائحة.

 

وأظهرت صور القمر الصناعى سنتينل-5 تراجع متوسط مستويات ثانى أكسيد النيتروجين الضار فى مدن من بينها بروكسل وباريس ومدريد وميلانو وفرانكفورت فى الفترة ما بين الخامس والخامس والعشرين من مارس آذار مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

 

ويتزامن هذا مع الإغلاق فى الكثير من الدول الأوروبية التى قيدت النقل على الطرق، الذى يعد أكبر مصدر لأكاسيد النيتروجين، وأبطأت انبعاثات غازات المصانع.

 

وتظهر الصور الجديدة التى نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية وحللها التحالف الأوروبى للصحة العامة، وهو منظمة غير ربحية، وجود تغير فى كثافة ثانى أكسيد النيتروجين الذى يمكن أن يسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى والسرطان.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة البيئة الأوروبية اتجاها مماثلا خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس آذار. فقد تراجع متوسط مستويات ثانى أكسيد النيتروجين فى مدريد بنسبة 56 بالمئة على أساس أسبوعى بعدما حظرت الحكومة الإسبانية السفر غير الضرورى فى 14 مارس آذار.

 

وقال التحالف الأوروبى للصحة العامة إن الأشخاص الذين يعيشون فى مدن ملوثة ربما يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لأن التعرض لفترة طويلة لهواء ملوث يمكن أن يضعف الجهاز المناعى مما يزيد صعوبة مكافحة العدوى.

 

وتلوث الهواء قد يتسبب فى حدوث أو تفاقم الإصابة بسرطان الرئة والأمراض الرئوية والسكتات الدماغية.

 

 


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